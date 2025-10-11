Jessi Uribe emocionó a sus fans mostrando los pies y manos de un bebé recién nacido

El cantante de música popular Jessi Uribe emocionó a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un video de un bebé recién nacido, pues muchos lo relacionaron al nacimiento de su pequeña hija, Emilia.

¿Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe sorprendió al compartir un video de un pequeño bebé, justo en la época en que su hija, Emilia, nacería.

Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán a Emilia/AFP: Jason Koerner/Rodrigo Varela

El video generó emoción entre sus seguidores, quienes pensaron que se trataba del nacimiento de la menor. Sin embargo, en realidad era un video de otra persona, pues Emilia aún no ha nacido.

La intención de Jessi Uribe era mostrarle a su esposa, Paola Jara, cómo podrían lucir los piecitos y manitos de su pequeña cuando la tuvieran en brazos: “¿Quién tendrá esos piecitos y manitos en casa este 2026?”.

Aunque el video en cuestión no correspondía al nacimiento de su hija Emilia, los seguidores de la pareja reaccionaron con ternura y emojis de corazones, comentando lo emocionados que estaban por su pronta llegada.

¿Cuándo nacerá Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Aunque Jessi Uribe y Paola Jara no han revelado una fecha exacta para el nacimiento de su primera hija juntos, sí mencionaron un aproximado: mediados de noviembre del presente año, por lo que Emilia podría llegar en los próximos días.

Jessi Uribe sorprendió al revelar si estará con Paola Jara en la sala de parto. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Por ahora, la pareja se encuentra ultimando los detalles para recibir a su bebé de la mejor manera posible. También confirmaron a sus seguidores que el rostro de Emilia no será mostrado, al menos por ahora.

Hace pocos días, además, estrenaron una canción en honor a la pequeña, que lleva su mismo nombre, en la que relatan cómo vivieron el embarazo desde sus distintas perspectivas y lo emocionados que están por su llegada.