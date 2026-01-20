Jessi Uribe divirtió a sus seguidores con su reacción al nuevo look de Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez sorprendió a sus seguidores y a varios colegas, entre ellos Jessi Uribe, al reaparecer públicamente con un nuevo cambio de look, pocos días después de que Giovanny Ayala se refiriera a su estilo de cabello para criticar su actitud frente al homenaje realizado en honor a Yeison Jiménez.

¿Cuál es el nuevo cambio de look de Ciro Quiñonez?

El homenaje a Yeison Jiménez organizado el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena reunió a decenas de artistas del género popular que apreciaban al joven cantante, entre ellos Ciro Quiñonez, quien habría generado molestia en Giovanny Ayala por su comportamiento durante este emotivo evento.

Ciro Quiñonez sorprende con radical cambio de look tras polémica con Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sin embargo, más allá de su actitud, lo que terminó llevándose la atención fue su estilo de cabello que constaba de un mechón plateado, al que Giovanny se refirió a lo largo de su crítica hacia la actitud de varios colegas que, según él, habrían tomado el evento de “recocha”.

“Parecía una feria de carnavales de barranquilla… Uno de mechoncito aquí (Ciro Quiñonez) saltando y saltando, por Dios qué es esto, buscando protagonismo, buscando cómo que la gente diga: ¡Estoy con la rosca!”

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe al nuevo cambio de look de Ciro Quiñonez?

Las palabras de Giovanny Ayala habrían generado gran revuelo en redes sociales, al punto de que Ciro Quiñonez decidió cambiar el tono de su cabello. Esto quedó en evidencia durante el rodaje del video musical ‘Un aventurero en el cielo’, canción que varios artistas compusieron en honor a Yeison Jiménez.

Al notar el nuevo look de Ciro, Jessi Uribe no dudó en reaccionar y, en tono de burla, utilizó un peluquín que encontró en su casa para asegurar que había hallado el mechón del cantante.

“Encontré las pelucas de Ciro”, comentó Jessi mientras se colocaba una pequeña extensión de cabello en la frente.

Cabe destacar que Jessi no fue el único en referirse al cambio de imagen de Ciro, ya que Jhonny Rivera y Luis Alfonso también hicieron comentarios divertidos que quedaron registrados en sus redes sociales.