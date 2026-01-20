Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe divirtió a sus seguidores con su reacción al nuevo look de Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez sorprendió con un nuevo look tras la polémica con Giovanny Ayala, y Jessi Uribe no pudo evitar reaccionar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe no se contuvo y así reaccionó al cambio de imagen de Ciro Quiñonez
Jessi Uribe no se contuvo y así reaccionó al cambio de imagen de Ciro Quiñonez. (Foto Canal RCN | Freepik).

Ciro Quiñonez sorprendió a sus seguidores y a varios colegas, entre ellos Jessi Uribe, al reaparecer públicamente con un nuevo cambio de look, pocos días después de que Giovanny Ayala se refiriera a su estilo de cabello para criticar su actitud frente al homenaje realizado en honor a Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Cuál es el nuevo cambio de look de Ciro Quiñonez?

El homenaje a Yeison Jiménez organizado el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena reunió a decenas de artistas del género popular que apreciaban al joven cantante, entre ellos Ciro Quiñonez, quien habría generado molestia en Giovanny Ayala por su comportamiento durante este emotivo evento.

Ciro Quiñonez sorprende con radical cambio de look tras polémica con Giovanny Ayala
Ciro Quiñonez sorprende con radical cambio de look tras polémica con Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sin embargo, más allá de su actitud, lo que terminó llevándose la atención fue su estilo de cabello que constaba de un mechón plateado, al que Giovanny se refirió a lo largo de su crítica hacia la actitud de varios colegas que, según él, habrían tomado el evento de “recocha”.

Artículos relacionados

“Parecía una feria de carnavales de barranquilla… Uno de mechoncito aquí (Ciro Quiñonez) saltando y saltando, por Dios qué es esto, buscando protagonismo, buscando cómo que la gente diga: ¡Estoy con la rosca!”

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe al nuevo cambio de look de Ciro Quiñonez?

Las palabras de Giovanny Ayala habrían generado gran revuelo en redes sociales, al punto de que Ciro Quiñonez decidió cambiar el tono de su cabello. Esto quedó en evidencia durante el rodaje del video musical ‘Un aventurero en el cielo’, canción que varios artistas compusieron en honor a Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

Al notar el nuevo look de Ciro, Jessi Uribe no dudó en reaccionar y, en tono de burla, utilizó un peluquín que encontró en su casa para asegurar que había hallado el mechón del cantante.

“Encontré las pelucas de Ciro”, comentó Jessi mientras se colocaba una pequeña extensión de cabello en la frente.

Cabe destacar que Jessi no fue el único en referirse al cambio de imagen de Ciro, ya que Jhonny Rivera y Luis Alfonso también hicieron comentarios divertidos que quedaron registrados en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿A qué edad Dani Duke se hizo su primera operación estética? Dani Duke

Dani Duke sufrió doloroso accidente casero y mostró cómo quedó parte de su físico

La influenciadora Dani Duke mostró el percance que sufrió en su casa y no ocultó el gran dolor que esta le generó.

La nueva imagen de Emilia que compartió Paola Jara Paola Jara

Paola Jara sorprendió al revelar foto de su hija Emilia, ¿le dejó ver su rostro?

Paola Jara emocionó a sus seguidores al revelar foto de Emilia, pues cada vez muestra más detalles sobre la pequeña.

Novia de Blessd rompe el silencio sobre supuesto embarazo Blessd

Blessd y Manuela QM revelaron el género del bebé que están esperando: así lo hicieron

Blessd y Manuela QM rompieron el silencio tras revelar que esperan su primer bebé y dieron detalles del embarazo.

Lo más superlike

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló Talento nacional

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

En las últimas horas, reconocida predicadora y creadora de contenido anunció que falleció su bebé con desgarradoras palabras.

Nicolás Arrieta no sufrió el castigo y hasta defendió su plato en La casa de los famosos La casa de los famosos

Nicolás Arrieta disfrutó de su castigo y se comió con gusto los gusanos en La casa de los famosos Colombia

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá Ricardo Montaner

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?