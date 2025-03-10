Jenny López presume su amor con Jhonny Rivera en un crucero tras revelar la fecha de la boda

Jenny López reveló a sus miles de seguidores una tierna fotografía junto a Jhonny Rivera tras confirmar todos los detalles de su boda con el cantante de música popular.

¿Cuándo será la boda de Jenny López con Jhonny Rivera?

A través de su cuenta personal de Instagram compartió una imagen en donde se le ve con el cantante lo que sería un crucero en medio del mar, luciendo una blusa café mientras al cantante de música popular una camisa de polo blanca.

Aunque no se revela el lugar donde estaría la pareja, fans aseguran que podría ser fuera del país por el paisaje de fondo.

Sin duda la pareja estaría pasando un momento de descanso mientras ultiman detalles de lo que será su matrimonio.

Y es que recientemente en una dinámica de preguntas y respuestas, Jenny López confirmó que la ceremonia se realizará en febrero de 2026 en la ciudad de Pereira.

La cantante explicó que, aunque muchas parejas famosas optan por eventos multitudinarios, ellos planean una celebración privada, familiar y sencilla, en una iglesia católica.

La joven artista aún no ha elegido su vestido de novia, pero aseguró que tendrá tiempo suficiente para seleccionar el diseño ideal y sorprender en el gran día.

Jenny López y Jhonny Rivera presumen su amor en redes. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Jenny López y Jhonny Rivera?

Jenny y Jhonny se conocieron cuando ella tenía 16 años y formaba parte de su equipo artístico, acompañándolo en conciertos y giras por Colombia.

Con el tiempo, Jhonny reconoció su talento y la apoyó en el crecimiento de sus redes sociales.

Meses después, en julio de 2023, hicieron público su noviazgo tras varias publicaciones de medios que confirmaban su cercanía.

El noviazgo de dos años ha estado marcado por la propuesta de matrimonio durante un concierto de Jhonny en el Movistar Arena de Bogotá, momento que la joven artista recordó con emoción al compartir las imágenes y responder las inquietudes de sus seguidores.

La pareja ha dejado claro que la clave de su relación es la conexión y el cariño que se tienen, más allá de lo que opinan los demás sobre la diferencia de edad de 28 años.