Jenny López le ‘reclamó’ a Jhonny Rivera por no portar su argolla de casado: así reaccionó el cantante

Jenny López llamó la atención en redes sociales al ‘reclamarle’ a Jhonny Rivera por no portar su argolla de casado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López reveló la primera diferencia con Jhonny Rivera: no porta su argolla de casado
Jenny López reveló la primera diferencia con Jhonny Rivera: no porta su argolla de casado. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sorprendió a sus seguidores al hacerle un ‘reclamo’ público a Jhonny Rivera por no portar su argolla de casado. La situación se dio en medio de una interacción que rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde el artista reaccionó y dejó ver su postura frente al comentario.

¿Qué dijo Jenny López a Jhonny Rivera por no portar su argolla de casado?

Durante la mañana de este viernes 6 de marzo Jenny López sorprendió a sus cientos de seguidores al acudir a ellos para hacerles una pregunta en presencia de Jhonny Rivera relacionada a su matrimonio. Pues la pareja, que actualmente se encuentra de gira musical por Europa, tendría su primera diferencia como esposos.

Jenny López habló de la primera diferencia con Jhonny Rivera tras notar que no usa su argolla
Jenny López habló de la primera diferencia con Jhonny Rivera tras notar que no usa su argolla. (Foto Canal RCN).

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López aprovechó que estaba desayunando junto a Jhonny Rivera para grabar algo que le estaba generando inquietud.

La joven artista grabó su mano para preguntarle a sus seguidores, especialmente a las mujeres, si notaban una diferencia entre su mano y las de Jhonny Rivera, dejando en evidencia que ella estaba portando su anillo de bodas, mientras que el artista tenía sus dedos completamente despejados.

“Yo les quiero hacer una pregunta. De pronto las mujeres sí me van a entender lo que les voy a preguntar… ¿Ustedes ven alguna diferencia?”, mencionó Jenny López, quien posteriormente le hizo la pregunta directamente al cantante: ¿Sientes alguna diferencia?”.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera al reclamo de Jenny López por no portar su argolla de casado?

Aunque en un inicio Jhonny Rivera se mostró desconcertado con las palabras de Jenny López, al mirarse sus manos se percató de que su esposa se estaba refiriendo a su argolla de casado que brillaba por su ausencia.

Jenny López reaccionó porque Jhonny Rivera no está portando su argolla de casado
Jenny López reaccionó porque Jhonny Rivera no está portando su argolla de casado. (Foto Canal RCN).

Ante esto, el artista explicó en tono de broma que en estos momentos ambos se encontraban en Europa y que su boda había sido en territorio colombiano, por lo que en este territorio su unión no tenía validez.

“Es que yo me casé fue en Colombia, acá no tiene validez, acá no vale”, mencionó Jhonny, ocasionando risas en su esposa.

