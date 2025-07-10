Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos en una alfombra roja: ¿reconciliación a la vista?

L

a alfombra roja del estreno de Kiss Of The Spider Woman se convirtió en el escenario de una de las imágenes más comentadas del momento. Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes se separaron tras casi dos años de matrimonio, aparecieron juntos durante la presentación de la película en Los Ángeles.

¿Por qué aparecieron juntos Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La aparición de Jennifer Lopez y Ben Affleck durante la premiere de Kiss Of The Spider Woman sorprendió a los asistentes y a los medios.

Ambos coincidieron en el evento debido a su vínculo con la película: Lopez es la protagonista de la película y Affleck forma parte del equipo de producción a través de su compañía, Artists Equity.

Durante la presentación, la actriz aprovechó para agradecerle públicamente por el apoyo brindado en la realización del proyecto:

“Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin ti y sin Artists Equity”, expresó Lopez ante los asistentes.

Jennifer Lopez dio agradecimiento público a Ben Affleck / (Foto de AFP)

El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de respeto y madurez.

Los asistentes al evento destacan que ambos se mostraron relajados ante las cámaras, conversaron animadamente y compartieron varios momentos de complicidad, provocando que la escena trascendiera más allá del ámbito cinematográfico.

¿Hay posibilidades de reconciliación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Tras su aparición, las redes sociales se llenaron de comentarios. Muchos internautas destacaron la evidente conexión entre ellos y afirmaron que su cercanía “parecía algo más que profesional”. Otros, en cambio, señalaron que simplemente mantienen un vínculo cordial pese a su separación.

Jennifer Lopez sorprendió al aparecer junto a Ben Affleck / (Foto de AFP)

A pesar de las teorías que circularon, medios internacionales revelaron que el motivo del reencuentro fue estrictamente profesional.

Por su parte, Lopez y Affleck dejaron claro que su relación está en buenos términos y que pueden, ante todo, priorizar el trabajo y la cordialidad.

¿Cómo fue la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, oficializado en enero de 2025, no se debió a un escándalo puntual, sino a diferencias en su manera de entender la fama.

Mientras Lopez es reconocida por su relación constante con los medios, Affleck ha descrito su temperamento como más reservado, lo que generó tensiones a lo largo de su matrimonio.

El divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck fue oficializado en enero de 2025. / (Foto de AFP)

Fuentes cercanas aseguraron que el desgaste emocional también influyó. Affleck habría atravesado momentos de inestabilidad anímica, y, tras sentirse agotada por la situación, Lopez solicitó el divorcio.

Tiempo después, la artista admitió que, aunque fue un proceso difícil, terminó viéndolo como una oportunidad de crecimiento personal.

Affleck, por su parte, destacó que no existió ningún escándalo y que su historia fue más cotidiana de lo que muchos creen: “dos personas que lucharon por su relación, pero finalmente siguieron caminos distintos”.

Aun así, su reciente aparición dejo claro que, pese al final de su matrimonio, ambos mantienen respeto mutuo y una conexión profesional sólida.