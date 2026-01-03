Jenn Muriel reveló su objetivo para el 2026 e hizo referencia al amor: ¿nueva pareja?

La icónica creadora de contenido Jenn Muriel sorprendió a sus cientos de seguidores con una publicación bastante particular en sus redes sociales en donde dejó claro cuál era su objetivo principal por medio de un clásico agüero de Año Nuevo en el que hizo alusión a su vida sentimental.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Jenn Muriel buscará el amor en 2026?

A través de una fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde suma una gran cantidad de seguidores, Jenn Muriel mostró el agüero de Año Nuevo que realizó el pasado 31 de diciembre de 2025.

Entre las múltiples tradiciones, la influenciadora decidió hacer la que asegura que colocar dinero debajo del pie derecho atrae abundancia durante los próximos 12 meses. Con la imagen, también dejó claro que sus prioridades para este nuevo año no están enfocadas en encontrar el amor, sino en la estabilidad económica.

Artículos relacionados Viral Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

“Yo no me meto bajo la mesa. La tradición mía es esta, jajaja”,escribió la creadora de contenido junto a la fotografía, en la que aparece su pie con un llamativo tacón negro y, debajo, un fajo de dólares.

Y es que vale la pena destacar que desde que finalizó su relación con Yeferson Cossio a Jenn Muriel no se le ha conocido una pareja sentimental. Por el contrario, en sus redes sociales ha presumido viajes a distintos países y ha compartido contenido enfocado principalmente en sus amigos y su familia.

Sin embargo, internautas especulan que Jenn Muriel ya no estaría enfocada en agüeros para buscar pareja, porque posiblemente ya tendría una.

¿Cuándo finalizó la relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

La relación sentimental entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio llegó a su fin de manera definitiva en 2022, tras más de una década juntos. Aunque ambos intentaron darse una nueva oportunidad, finalmente no resultó como lo esperaban.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio sorprendió con nuevo cambio en el rostro tras iniciar el 2026

Meses después, Yeferson Cossio presentó públicamente a su actual pareja, Carolina Gómez, con quien en este 2026 cumplirá cuatro años de relación y con quien planea llegar al altar próximamente. Por su parte, Jenn Muriel ha optado por mantener su vida privada lejos del foco mediático y no ha hecho pública ninguna nueva relación sentimental desde la ruptura.