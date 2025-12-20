Jenn Muriel habría enviado indirecta a Yeferson Cossio, según fans: “¿quién te dijo que aún te lloro?”

La reconocida influenciadora Jenn Muriel reapareció por medio de sus redes sociales con una particular publicación que tomó por sorpresa a los internautas, pues muchos la interpretaron como una posible indirecta para su expareja sentimental, Yeferson Cossio, con quien recientemente protagonizó una polémica.

¿Cuál fue la canción que Jenn Muriel cantó y fue interpretada como indirecta para Yeferson Cossio?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenn Muriel compartió un curioso video ne el que se dejó ver cantando a grito herido la canción ‘Según quién’ de los artistas Carin León y Maluma que muchos interpretaron como una posible indirecta hacia su expareja Yefersson Cossio.

Jenn Muriel habría enviado fuerte indirecta a Yeferson Cossio, según comentarios de fans. (Foto Canal RCN).

Esto luego de que meses atrás el creador de contenido volviera a mencionarla durante sus en vivo en redes sociales para revelar que la joven influenciadora supuestamente lo había privado de ver a sus perros, además de haberle regalado una lujosa casa que ella misma rechazó.

Aunque Jenn Muriel nunca se pronunció directamente frente a estas acusaciones, internautas creen que la joven influenciadora estaría enviando indirectas al creador de contenido por medio de publicaciones randoms en redes sociales.

En esta ocasión la creadora de contenido se mostró cantando a grito herido la canción anteriormente mencionada junto a una amiga.

¿Qué dice la canción ‘Según quién’ que cantó Jenn Muriel y en redes relacionaron con Yeferson Cossio?

La canción en cuestión trata sobre el inicio de una nueva relación tras haber pasado por una ruptura amorosa a causa de infidelidad, algo que Yeferson Cossio confesó meses atrás en un en vivo realizado por medio de la plataforma Kick. Así mismo menciona que esa misma persona estaría hablando falsedades.

Fans aseguran que Jenn Muriel lanzó indirecta a Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Además deja claro que ya no siente nada, especialmente porque hizo todo bien en la relación y solo recibió traición.

“Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pa esa mi3rda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera' monedita de oro, tan hu3vón, yo que te di mi todo y tú me pusiste los del toro”

Sin embargo, esto solo se trataría de rumores creador por internautas en redes sociales, pues la creadora de contenido nunca ha mencionado nada relacionado a su expareja de manera directa.