Jenn Muriel, ex de Yeferson Cossio y Sebastián Yatra son asociados sentimentalmente por video

Los nombres de Jenn Muriel y Sebastián Yatra se han apoderado de las tendencias digitales luego que se viralizara un video de ambos que despertó toda una ola de reacciones.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

¿Jenn Muriel y Sebastián Yatra son pareja?

Jenn Muriel goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales en donde ha logrado consolidar una comunidad de millones de personas.

Aunque en el último tiempo la influenciadora ha estado ausente de plataformas por estar dedicada a otros proyectos personales y profesionales, su nombre empezó a ser tendencia en las últimas horas.

La creadora de contenido antioqueña estuvo en el concierto de Silvestre Dangond del pasado 4 de octubre en Medellín. Allí se dejó ver disfrutando junto a una de sus mejores amigas.

Sin embargo, previo al concierto del cantante de vallenato, la influenciadora estuvo compartiendo con otro artista, Sebastián Yatra, con quien compartió un video juntos bailando.

Sebastián Yatra compartió contenido con Jenn Muriel. (Foto AFP/ Jamie McCarthy)

Artículos relacionados Karina García Isabella Vargas rompió el silencio sobre ruptura de Karina García y Altafulla tras importante logro

¿Cuál fue el video que despertó los rumores entre Jenn Muriel y Sebastián Yatra?

La influenciadora Jenn Muriel compartió un video junto al cantante Sebastián Yatra en el que se mostraron bailando el sencillo "Canción para regresar" de Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda y Gente de Zona.

La creadora de contenido y el cantante se dejaron ver bastante cercanos y sonrientes en el video, algo que encendió las alarmas entre sus seguidores de un posible amorío.

Ay, loquita, ¿será que eres dueña de mí? La magia del mundo es tu risa. Por ti, vuelvo de morir, dice la letra de la canción

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Qué dijo Jenn Muriel sobre su video con Sebastián Yatra?

Jenn Muriel junto al video que compartió junto a Sebastián Yatra dejó un misterioso mensaje en el pie de foto en donde contó detalles de su salida.

La creadora de contenido fue directa al asegurar que tuvo una gran noche en donde la música y la buena compañía fueron protagonistas.

Entre risas, guarito y buena música… terminó siendo una noche para el recuerdo.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni la influenciadora ni el cantante se han pronunciado al respecto para aclarar cuál es su relación.