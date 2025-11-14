Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance
Jenn Muriel deja inquietos a sus seguidores con respuesta sobre su vida amorosa. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora paisa Jenn Muriel sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar si actualmente se encontraba saliendo con alguien. Pues recordemos que desde que terminó su relación con el creador de contenido Yeferson Cossio no se le ha visto con nadie más.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Jenn Muriel cuando le preguntaron si está saliendo con alguien?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada en sus redes sociales, la reconocida modelo Jenn Muriel recibió una pregunta particular sobre su vida sentimental. Lejos de incomodarse, decidió responder, aunque su reacción dejó a muchos seguidores más confundidos que antes.

Según contó en un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, actualmente hay “un muchacho” que aparece en su vida para hacerle el “mantenimiento” cada vez que ella lo necesita.

Artículos relacionados

Sin embargo, al finalizar, aclaró que se refería al mantenimiento de su lavadora, lo que dejó aún más preguntas sobre su estado sentimental, que sigue siendo un misterio para sus seguidores, quienes no le conocen ningún interés amoroso desde hace más de tres años.

“No, pues yo le escribo a un muchacho cada cierto tiempo, porque es súper necesario el mantenimiento, ¿cierto?... Estamos hablando de la lavadora, ¿cierto?”

¿Hace cuánto terminó la relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

La relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio llegó a su fin en 2022, luego de diez años juntos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes habían acompañado su crecimiento como creadores de contenido.

Su separación estuvo rodeada de momentos polémicos en los que Aida Victoria Merlano también resultó involucrada. Aunque intentaron retomar la relación, finalmente decidieron ponerle fin de manera definitiva.

Artículos relacionados

Desde entonces, Yeferson Cossio inició una nueva relación con Carolina Gómez, con quien está comprometido, mientras que Jenn Muriel ha mantenido su vida sentimental en completa reserva.

Actualmente, ambos creadores de contenido continúan activos en redes sociales y mantienen su foco en labores sociales, una actividad que siempre los ha apasionado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

La Jesuu impactada por seria advertencia luego del ataque de su canino a su trabajadora La Jesuu

La Jesuu recibe fuerte alerta tras el ataque de su perro a su empleada

El perro de La Jesuu reaccionó de forma agresiva contra la empleada, quien terminó con una fuerte herida en una de sus manos.

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio