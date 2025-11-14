¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

La reconocida influenciadora paisa Jenn Muriel sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar si actualmente se encontraba saliendo con alguien. Pues recordemos que desde que terminó su relación con el creador de contenido Yeferson Cossio no se le ha visto con nadie más.

¿Qué respondió Jenn Muriel cuando le preguntaron si está saliendo con alguien?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada en sus redes sociales, la reconocida modelo Jenn Muriel recibió una pregunta particular sobre su vida sentimental. Lejos de incomodarse, decidió responder, aunque su reacción dejó a muchos seguidores más confundidos que antes.

Según contó en un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, actualmente hay “un muchacho” que aparece en su vida para hacerle el “mantenimiento” cada vez que ella lo necesita.

Sin embargo, al finalizar, aclaró que se refería al mantenimiento de su lavadora, lo que dejó aún más preguntas sobre su estado sentimental, que sigue siendo un misterio para sus seguidores, quienes no le conocen ningún interés amoroso desde hace más de tres años.

“No, pues yo le escribo a un muchacho cada cierto tiempo, porque es súper necesario el mantenimiento, ¿cierto?... Estamos hablando de la lavadora, ¿cierto?”

¿Hace cuánto terminó la relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

La relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio llegó a su fin en 2022, luego de diez años juntos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes habían acompañado su crecimiento como creadores de contenido.

Su separación estuvo rodeada de momentos polémicos en los que Aida Victoria Merlano también resultó involucrada. Aunque intentaron retomar la relación, finalmente decidieron ponerle fin de manera definitiva.

Desde entonces, Yeferson Cossio inició una nueva relación con Carolina Gómez, con quien está comprometido, mientras que Jenn Muriel ha mantenido su vida sentimental en completa reserva.

Actualmente, ambos creadores de contenido continúan activos en redes sociales y mantienen su foco en labores sociales, una actividad que siempre los ha apasionado.