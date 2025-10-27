Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Javier Gómez rompió el silencio sobre su voto en La casa de los famosos Colombia: ¿fue Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta ingresará a La casa de los famosos Colombia y fans dividen opiniones con la reacción de Javier Gómez.

María Camila Arteaga
Así reaccionó Javier Gómez tras el ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia
¿Cómo reaccionó Javier Gómez al estar en segundo lugar tras el ingreso de Nicolás Arrieta? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, miles de internautas generaron múltiples comentarios a través de las plataformas digitales al conocerse al primer grupo de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Además, el pasado domingo 26 de octubre, se conoció la noticia en que el creador de contenido digital, Nicolás Arrieta fue el primer participante en ingresar a la casa más famosa del país tras la decisión del público.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta al ser el primer aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, el público fue el encargado en elegir al participante elegido para entrar a La casa de los famosos Colombia, pues el primer grupo estuvo conformado por: Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchín, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Cuando se cerraron las votaciones el pasado domingo 26 de octubre, Nicolás Arrieta fue el influenciador que cumplió con todas las expectativas por parte de todos los internautas al cumplir con un total de 52.70% en el porcentaje.

Así reaccionó Javier Gómez tras el ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia
Nicolás Arrieta es el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Tras conocerse que Nicolás Arrieta ingresará a La casa de los famosos Colombia, compartió un emotivo video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, agradeciéndole a sus seguidores por el apoyo:

“Les doy las gracias a todos por apoyarme y acordarse de mí. Crecimos juntos entre todos. Gracias de verdad. Mentiras, lo hacen para verme allá”, añadió Nicolás Arrieta.

¿Por quién votó Javier Gómez al ser uno de los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, la segunda celebridad preferida por parte de los internautas en el primer grupo de aspirantes para ir a La casa de los famosos Colombia fue Javier Gómez, quien ocupó el segundo lugar con un total de: 33.30% en votos.

Así reaccionó Javier Gómez tras el ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijo Javier Gómez tras el ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así que compartió el incondicional apoyo que le dieron sus fanáticos tras apoyarlo para que ingresara a la competencia en sus redes sociales. De igual modo, compartió quién fue su candidato preferido para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta le dice: “Yo voté por ti mi Javi”. Luego, Javier Gómez le responde: “Y yo por ti mi Nico. Vamos con toda”.

Entre tanto, Javier Gómez se mostró lleno de entusiasmo al contar con el incondicional apoyo de su público, quienes lo felicitaron al llevar en alto el nombre de su región natal, Barranquilla.

