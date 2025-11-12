Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin mostró su talento para el fútbol previo a su show en Bogotá: “ready pa’ jugar con Cristiano”

J Balvin demostró su talento para el fútbol tras aterrizar en Bogotá para su concierto en vivo; aseguró estar listo para jugar con Cristiano Ronaldo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin sorprende al mostrar su talento para el fútbol antes de su show en Bogotá
J Balvin sorprende al mostrar su talento para el fútbol antes de su show en Bogotá. (Foto AFP: Mohammed Alshehri | Arturo Holmes | Freepik).

El reconocido cantante urbano J Balvin aterrizó en la capital colombiana el pasado miércoles 10 de diciembre para prepararse para su presentación en vivo del próximo sábado 13. Antes del show, aprovechó para demostrar su talento con el fútbol y aseguró que se siente listo para jugar al lado de Cristiano Ronaldo.

¿J Balvin calentó para su show en Bogotá jugando fútbol?

J Balvin confirmó a sus cientos de seguidores en redes sociales que ya estaba en Bogotá para su próximo show en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde espera reunir a más de cuarenta mil personas. Sin embargo, antes de su presentación decidió calentar de una forma particular: jugando fútbol con su equipo de trabajo.

J Balvin (AFP/ VALERIE MACON)

Acompañado de videos en los que mostró su desempeño en la cancha y afirmó haber metido cinco goles, el cantante mencionó que ya estaba listo para jugar junto al futbolista profesional Cristiano Ronaldo, esto pese a aclarar que no se considera especialmente hábil en este deporte.

“Vinimos a jugar un partido de fútbol, yo no juego nada, pero vamos a ganar. Tenemos más público que en el mundial. Estoy ready pa’ jugar con Cristiano, metí cinco goles”.

Horas antes de este momento, en el que soldados colombianos tuvieron la oportunidad de verlo en la cancha, J Balvin comentó que tras su llegada a la capital había decidido dar algunas vueltas “por ahí”.

“Bueno, estamos en Bogotá, hemos estado dando vueltas por ahí. Nos vemos pronto, los amo mucho”.

¿Cuándo será el concierto de J Balvin en Bogotá, Colombia 2025?

Los bogotanos tendrán cita el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Nemesio El Campín para disfrutar del show en vivo del cantante colombiano J Balvin ‘Made in Colombia’. Esto, luego de que el artista presentara uno de los conciertos más ambiciosos de su carrera musical en su natal Medellín.

J Balvin AFP: Emma McIntyre

Este concierto contará con un escenario que estará ubicado en la parte central del estadio, dando una visibilidad completa para todos los asistentes que asistirán al recinto, sin importar la ubicación en la que hayan adquirido sus boletas.

