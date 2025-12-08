Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin envió emotivo mensaje a la familia de Miguel Uribe tras su muerte

Tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, J Balvin envió sentido mensaje a la familia e hizo un llamado a los colombianos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin sorprendió con emotivas palabras a la familia de Miguel Uribe tras su muerte
J Balvin y el sentido mensaje que dedicó a la familia de Miguel Uribe tras su partida. (Foto AFP: Matt Winkelmeyer | Raul Arboleda).

El pasado lunes 12 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, tras más de dos meses luchando por su vida. La noticia conmocionó a todo el país, generando una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la del cantante colombiano J Balvin.

¿Cómo se encontraba el estado de salud de Miguel Uribe antes de su fallecimiento?

El pasado 7 de junio Miguel Uribe Turbay fue víctima de tres impactos con arm* de fuego: dos en su cabeza y uno en una de sus piernas, mientras se encontraba en una zona de la capital.

El precandidato fue rápidamente auxiliado y trasladado a la Fundación Santa Fe en donde cumplió cerca de dos meses bajo cuidados de especialistas y personal médico que monitoreó sus avanzases.

Aunque en su momento el centro médico informó que aunque en un principio su estado de salud era crítico, el pasado 14 de julio comunicaron que presentaba una mejora favorable que dio esperanza.

Sin embargo, el pasado lunes 12 de agosto en horas de la madrugada su muerte fue confirmada.

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", informó el director médico Adolfo Llinás.

¿Cuál fue el mensaje que J Balvin envió a la familia de Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento?

La noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay tomó por sorpresa a diversas personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellas el cantante colombiano J Balvin, quien desde hace años se encuentra radicado en suelo estadounidense.

El artista hizo uso de sus redes sociales para enviar un sentido mensaje a la familia del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático.

“Le mando un abrazo muy grande a su familia, oraciones. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero sabía que era una gran persona con una visión muy clara. Abrazo a su familia”

Además, hizo un llamado a los colombianos para que ahora más que nunca se unieran para evitar que este tipo de sucesos continúen sucediendo en el país.

“Duele mucho que pase esto en el país y no podemos dejar que estas cosas sigan sucediendo, tenemos que estar cada día más unidos”

