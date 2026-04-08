Isabella rompe el silencio sobre la relación de Karina García y Kris R: Esto dijo de la diferencia de edad

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, se refirió recientemente a la diferencia de edad entre su mamá y el cantante de trap Kris R, generando nuevamente una ola de reacciones en redes sociales.

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¿Qué dijo Isabella sobre la diferencia de edad entre Karina García y Kris R?

El nombre de Isabella ha estado en medio de la conversación en los últimos días, luego de que reaccionara a un momento que se vivió en La casa de los famosos Colombia, en el que Alexa Torres apareció llorando desconsoladamente tras un cambio de cuarto.

Tras lo ocurrido, Karina García habló sobre la situación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde mencionó que su hija estaba siendo objeto de comentarios en redes sociales: “me están funando”, dijo.

Isabella volvió a estar en medio de la conversación, en esta ocasión se refirió directamente a la diferencia de edad entre su mamá y Kris R, quienes, según se ha comentado, se llevan aproximadamente 12 años.

Hija de Karina García habla de la diferencia de edad entre su mamá y Kris R. (Foto: Canal RCN)

La relación entre Karina García y el artista tomó relevancia luego de que se viralizaran varios videos de ambos durante un concierto de Bad Bunny en Medellín, lo que generó atención entre los usuarios.

¿Qué dijo Isabella sobre la diferencia de edad entre Karina García y Kris R.?

Frente a esto, Isabella expresó: “No, la edad no tanto, pero siento que sí es importante que ambos tengan proyectos de vida similares, estén en etapas emocionales similares y tengan la misma intención de construir algo real”.

Luego de sus palabras, se generó una ola de reacciones en las que se dividieron las opiniones: algunos elogiaron lo madura que es ella. Mientras tanto, otros hicieron comentarios no positivos relacionados con el dinero.

(Foto del Canal RCN)

Por otro lado, la relación entre Karina García y Kris R ha estado en medio de la atención de su fanaticada quienes están pendientes a lo que ocurre entre ellos.

Y ahora, lo que dice o revela Isabella, la hija de Karina, sobre cualquier reacciones u opinión sobre la relación.