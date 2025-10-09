Isabella Ladera y Beéle: Koral Costa dio su opinión frente al video filtrado y pidió empatía

La polémica protagonizada por Isabella Ladera y Beéle continúa dando de qué hablar en las redes sociales. Recientemente la influenciadora Koral Costa decidió dar su opinión al respecto frente a lo sucedido con el video filtrado que hoy tiene en una batalla legal a la reconocida pareja.

¿Qué dijo Koral Costa sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Haciendo uso de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa compartió un corto audiovisual en el que expresó su opinión frente al video filtrado de Isabella Ladera y Beéle.

Isabella Ladera calificó la situación como una de las traiciones más crueles que ha vivido. (Foto Giorgio Viera / AFP)

En medio de la ola de comentarios en redes sociales, la reconocida influenciadora manifestó que era necesario pronunciarse, pues, según dijo, no todo el peso de la polémica debía recaer sobre una sola de las partes involucradas. Así mismo cuestionó el hecho de que fueran las mujeres quienes más estarían criticado a Isabella Ladera.

“Más de una acabó a Ladera. En serio, las mismas mujeres son las que más están acabando a esta vieja. ¿Se imaginan que esta historia se repitiera en ustedes? Tengamos un poquito de empatía”

¿Qué se sabe sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Vale la pena destacar que luego de que el video de Isabella Ladera y Beéle fuera difundido por medio de la red social ‘X’, la modelo venezolana tomó acciones legales en contra del cantante tras afirmas que él sería el responsable de filtrar dicho contenido.

Isabella Ladera: la modelo e influencer que destaca en redes / (Foto de AFP)

Sin embargo, horas después de este suceso, el equipo legal de Beéle y su mánager confirmaron que el artista no tuvo ninguna responsabilidad frente a la divulgación de dicha grabación y así mismo anunciaron acciones legales en contra de Ladera por daño reputacional, por calumnia e injuria.

