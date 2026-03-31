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Isabella Ladera sorprende a Hugo García con fiesta infantil en su cumpleaños: así fue la sorpresa

Isabella Ladera sorprendió a Hugo García con una fiesta temática infantil por su cumpleaños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así le celebró Isabella Ladera el cumpleaños de Hugo García.
Isabella Ladera convierte el cumpleaños de Hugo García en una fiesta infantil. (Foto: AFP y Freepik)

Isabella Ladera compartió con sus millones de seguidores la celebración que le hizo a su pareja Hugo García por su cumpleaños.

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¿Cómo fue la sorpresa que Isabella Ladera preparó para Hugo García?

Según lo que compartió la creadora de contenido y modelo, Hugo García cumplió años el pasado lunes 30 de marzo, por lo que Isabella decidió organizarle una fiesta sorpresa.

En las imágenes publicadas, a través de las historias de su cuenta de Instagram, se observa que la modelo venezolana iba en un carro junto a él, momento en el que le vendó los ojos para que no pudiera ver los detalles de lo que le habían preparado.

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“Le tengo una sorpresa a mi compañero y le tapé la cara”, escribió en una de sus historias, acompañando el mensaje con emojis de risa.

Así le celebró Isabella Ladera el cumpleaños de Hugo García.
Isabella Ladera convierte el cumpleaños de Hugo García en una fiesta infantil. (Foto: AFP)

Posteriormente, la modelo compartió otra imagen en la que se ve a Hugo García abrazando una piñata con su rostro de niño, vestida con traje de piloto de racer.

Este fue uno de los elementos que hizo parte de la celebración organizada para el cumpleaños, que como bien se sabe, la pareja se conoció en medio de una carrera de la Fórmula 1.

Isabella también expresó en sus redes: “mi meta era hacerte sentir como un niño antes de ser papá”, dejando ver el enfoque de la celebración que preparó para su pareja.

En otra de las publicaciones se aprecia la decoración del evento, ambientada como una fiesta infantil, con globos, pastel y varios detalles temáticos de piloto de carrera.

Además, en las imágenes también se observan invitados, entre ellos un niño y la hija de Isabella Ladera quienes hicieron parte del emotivo momento.

¿Qué se sabe sobre la etapa que atraviesa Isabella Ladera y Hugo García?

Como bien se conoce, la pareja se encuentra en la dulce espera. Para Hugo García será su primer hijo, mientras que para Isabella Ladera será su segundo hijo.

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La noticia fue dada a conocer durante este 2026, luego de varios rumores de embarazo, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así le celebró Isabella Ladera el cumpleaños de Hugo García.
Isabella Ladera convierte el cumpleaños de Hugo García en una fiesta infantil. (Foto: AFP)

Desde entonces, Isabella ha compartido distintos momentos de esta etapa, mostrando parte de la nueva etapa que vive con Hugo García.

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