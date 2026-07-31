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Isabella Ladera reveló que volverá a operarse tras el nacimiento de Koa, ¿qué se hará?

Isabella Ladera reveló que, tras el nacimiento de su hijo Koa, volverá a someterse a un procedimiento estético.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conoce todos los detalles sobre la nueva cirugía que tendrá Isabella Ladera tras dar a luz
Conoce todos los detalles sobre la nueva cirugía que tendrá Isabella Ladera tras dar a luz. (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).

Isabella Ladera volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar que, después del nacimiento de su hijo Koa, se someterá a un nuevo procedimiento estético. La creadora de contenido compartió qué intervención planea realizarse, aunque no dio a conocer el motivo por el que tomó esta decisión en esta nueva etapa de su vida.

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¿Cuál es el procedimiento que se realizará Isabella Ladera tras dar a luz a su hijo Koa?

Tras el nacimiento de su hijo Koa, Isabella Ladera volvió a interactuar con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. En ese espacio, una usuaria le consultó si volvería a realizarse el procedimiento de "rejuvenecimiento de puchaina", una intervención en su zona ‘V’ a la que ya se había sometido anteriormente.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Lejos de esquivar la pregunta, la creadora de contenido respondió con una fotografía en la que aparece sonriendo y confirmó que sí volverá a hacérselo. "Yes sir, jajaja", escribió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, dejando claro que tiene previsto repetir el procedimiento.

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Aunque la respuesta despertó la curiosidad de sus seguidores, Isabella no reveló cuándo se someterá a la intervención. Lo único que se conoce es que la confirmación llegó semanas después del nacimiento de Koa, quien nació el 11 de julio de 2026 mediante un parto asistido en casa.

Como era de esperarse, la respuesta de Isabella Ladera no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la confesión. Por ahora, la creadora de contenido no ha dado más detalles sobre el procedimiento ni ha confirmado la fecha en la que se lo realizará.

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¿Por qué Isabella Ladera dio a luz en casa?

Vale la pena destacar que Isabella Ladera explicó que la decisión de dar a luz en casa estuvo relacionada con las condiciones de su embarazo. A través de sus historias, aseguró que durante la gestación no presentó complicaciones y que todo transcurrió con normalidad, por lo que se sintió tranquila al optar por esa alternativa.

Así mismo comentó que cuando el embarazo es de bajo riesgo, el nacimiento forma parte de un proceso natural y, en su opinión, los hospitales no siempre ofrecen una experiencia lo suficientemente humanizada para las madres.

Nació el hijo de Isabella Ladera
Isabella Ladera anunció el nacimiento de su hijo. (AFP: Ivan Apfel)
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