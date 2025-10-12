Isabella Ladera recordó drástico cambio en su vida tras su partida de Venezuela

La reconocida influenciadora venezolana Isabella Ladera compartió una emotiva anécdota sobre lo que vivió durante años tras haber tomado la decisión de migrar de su país y alejarse de su familia, especialmente de su abuelita, que logró enternecer a sus seguidores.

¿Cuál fue el drástico cambio que tuvo que afrontar Isabella Ladera tras salir de Venezuela?

Aunque Isabella Ladera no entró en detalles sobre a partir de qué momento decidió salir de Venezuela para aventurarse en un nuevo país, se conoce que desde hace varios años vive en territorio estadounidense.

Isabella Ladera confesó el gran cambio que acaba de hacer en su vida. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la creadora de contenido compartió una emotiva anécdota sobre la comida típica de Venezuela en estas fechas especiales en donde las festividades decembrinas suelen unir a las familias de todas partes del mundo.

Ladera comentó que uno de los mayores cambios que afrontó tras irse de Venezuela fue el no tener acceso a las hallacas que preparaba su abuelita en estas épocas. Comentó que esto pasó durante años debido a que no le gustaban otras que no fueran hechas por ella, hasta que su papá aprendió a preparar este alimento tal y como lo hacía la mujer.

“Yo solo le comía hallacas a mi abuela. Cuando me fui de Venezuela no comí hallacas por varios diciembres hasta que mi papá aprendió a hacer las llacas de mi abuela’”

Así mismo, Ladera le comentó a sus seguidores que le encantaría que ellos probaran esta preparación por lo que estaría convenciendo a su papá que las sacara a la venta. Sin embargo, no ha revelado más detalles al respecto.

“Le estoy convenciendo de que haga para vender y todos prueben las mejores hallacas que hay”

¿Qué es una hallaca, alimento icónico de Venezuela?

La hallaca es un plato tradicional venezolano que se consume principalmente durante las festividades decembrinas. Este consta de una masa de harina de maíz rellana de guiso, proteína y un aderezo a base de alcaparras, aceitunas, uvas pasas y pimientos, todo esto envuelto en hojas de plátano y posteriormente cocido al vapor.