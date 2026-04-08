Isabella Ladera reapareció tras accidente que sufrió en revelación de género de su bebé: esto dijo

La modelo venezolana Isabella Ladera se volvió tendencia en redes sociales tras sufrir un pequeño accidente durante la revelación de género de su segundo bebé que desató risas entre sus seguidores. Tras el inesperado suceso, la influenciadora reapareció en redes y se pronunció al respecto.

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¿Cuál fue el accidente que sufrió Isabella Ladera en la revelación de género de su bebé?

En la tarde del pasado lunes 6 de abril Isabella Ladera y su pareja Hugo García compartieron a través de sus redes sociales un emotivo video en el que enseñaron parte de lo que fue la revelación de género de su primer bebé juntos. Sin embargo, el audiovisual llamó la atención por un pequeño accidente ocasionado por la emoción del momento.

Revelación de género terminó en accidente para Isabella Ladera: así ocurrió. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Y es que al enterarse de que tendrían un niño, Isabella Ladera no pudo evitar saltar de la emoción para abrazar a Hugo, sin pensar que este movimiento ocasionaría que su pantalón se bajara un poco mostrando una pequeña parte de su cuerpo.

El momento sin duda alguna fue tomado con humor por sus seguidores, al igual que lo hizo la pareja en cuestión.

¿Qué dijo Isabella Ladera tras el accidente que sufrió durante la revelación de género de su bebé?

Horas después de lo sucedido, Isabella Ladera reapareció en sus redes sociales con una publicación bastante divertida en la que hizo alusión a este momento.

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La influenciadora compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, una llamativa fotografía en la que lucía un pantalón que cubría toda su pancita de embarazo, acompañada de una frase con la que recordó el accidente que vivió días atrás.

Isabella Ladera anunció su segundo embarazo a través de redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

“Este sí no se me baja”,mencionó, haciendo referencia al momento que protagonizó durante la revelación de género de su bebé.

Con esto, Isabella Ladera dejó claro que se tomó con humor el incidente y dejó ver que, pese al susto, se encuentra tranquila y disfrutando de esta etapa de su embarazo.