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Isabella Ladera emocionó al compartir foto junto a un bebé recién nacido

Isabella Ladera emocionó a sus seguidores al compartir una fotografía junto a un bebé recién nacido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera emocionó con foto junto a un recién nacido: todos los detalles
Isabella Ladera emocionó con foto junto a un recién nacido: todos los detalles. (foto AFP: Giorgio Viera).

La modelo y creadora de contenido venezolana Isabella Ladera, emocionó a sus cientos de seguidores al compartir en sus redes sociales oficiales una fotografía junto a un bebé recién nacido.

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¿Isabella Ladera ya dio a luz a su primer bebé?

Durante la tarde de este domingo 12 de abril, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía en la que aparece junto a un bebé recién nacido.

Isabella Ladera revela cómo el yoga la ayuda con sus dolores en el embarazo
Isabella Ladera causa furor con su decisión en embarazo: ¿ya va a dar a luz? (Foto: AFP y Freepik)

La modelo publicó la imagen a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En la instantánea se le ve acostada mientras sostiene sobre su pecho a un pequeño de apenas semanas de nacido.

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De inmediato, la publicación generó todo tipo de reacciones entre sus fans, quienes se mostraron desconcertados, pues muchos creyeron que la modelo ya había dado a luz. Sin embargo, esto no sería así, ya que en la imagen también se le ve con su avanzada barriga de embarazo.

Lo cierto es que, al no acompañar la fotografía con ningún tipo de texto, la publicación terminó generando confusión entre los internautas, al menos por un momento.

Comentarios como: “esperen… ¿ya tuvo el bebé?”, “no entendí, ¿ese bebé es de ella o qué?”, “yo juré que ya había dado a luz”, “pero si todavía tiene barriga jajaja, me confundí full”, “¿soy la única que no entendió nada?”, “necesito contexto urgente”, “por un segundo pensé que ya había nacido”, fueron algunos de los que destacaron.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

Vale la pena destacar que el bebé de Isabella Ladera y Hugo García nacería durante el mes de junio, por lo que aún faltan cerca de dos meses para que puedan recibirlo en brazos. Por ahora, la pareja se ha mostrado muy entusiasmada al ver cómo cada vez está más cerca el día de conocer a su hijo.

Entretanto, sus seguidores se mantienen atentos a cada actualización, acompañando a la pareja en la recta final de esta etapa tan especial y a la espera de la llegada del bebé.

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Isabella Ladera que está a la espera de un niño / (Foto de AFP y Freepik)
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