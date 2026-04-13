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Isabella Ladera confiesa que no siente a su bebé como quisiera: ¿qué le pasó?

Isabella Ladera contó que no siente fuerte a su bebé por tener placenta anterior, una condición común en el embarazo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera revela por qué no siente a su bebé como quisiera
Isabella Ladera revela por qué no siente a su bebé como quisiera (Foto Ivan Apfel / AFP)

La creadora de contenido Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores tras compartir un detalle poco común sobre su embarazo.

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A través de sus redes sociales, la venezolana habló con total honestidad sobre cómo ha sido esta etapa y una sensación que no está experimentando como esperaba.

Su confesión generó conversación entre sus seguidores, quienes no solo reaccionaron con mensajes de apoyo, sino también con curiosidad sobre lo que está viviendo.

Isabella Ladera revela por qué no siente a su bebé como quisiera
Isabella Ladera revela por qué no siente a su bebé como quisiera (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Por qué Isabella Ladera no siente a su bebé en su barriga?

En un video que compartió recientemente, Isabella mostró su pancita de embarazo mientras explicaba que, aunque su bebé sí se mueve, esos movimientos no son visibles desde el exterior.

Es decir, quienes observan su vientre no logran notar las típicas pataditas o desplazamientos que muchas madres suelen mostrar durante esta etapa.

Además, confesó que, aunque sí percibe a su bebé, no siente los movimientos con la intensidad que esperaba. Esta situación, lejos de ser un problema, tiene una explicación médica.

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La influencer explicó que tiene placenta anterior, una condición en la que la placenta se ubica en la parte frontal del útero.

Esto hace que funcione como una especie de “amortiguadorentre el bebé y la pared abdominal de la mamá, lo que reduce la intensidad de los movimientos que se perciben y también dificulta que estos se vean desde fuera.

Esta condición es relativamente común y, según especialistas, no representa riesgos importantes ni para la madre ni para el bebé.

Su principal efecto es precisamente ese: que los movimientos fetales se sientan más suaves o aparezcan más tarde de lo habitual.

En algunos casos, también puede hacer un poco más complejas ciertas evaluaciones médicas, como las ecografías, aunque no implica complicaciones graves.

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

Por ahora, Isabella Ladera ha preferido mantener en privado varios detalles de su embarazo. La creadora de contenido no ha revelado cuántos meses tiene ni la fecha exacta en la que nacerá su bebé.

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Sin embargo, sí adelantó que falta poco para conocer a su primer hijo, lo que ha aumentado la expectativa entre sus seguidores, quienes siguen atentos cada actualización que comparte.

Mientras tanto, la venezolana continúa documentando este proceso con naturalidad, mostrando tanto los momentos especiales como las dudas o situaciones poco comunes que surgen durante el embarazo.

Isabella Ladera no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene ni cuando podría ser la fecha de su nacimiento
Isabella Ladera no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene ni cuando podría ser la fecha de su nacimiento (Foto Ivan Apfel / AFP)
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