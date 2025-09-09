Isabella Ladera compartió curioso consejo tras filtración de polémico video con Beéle

La modelo venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores con un consejo inesperado que pocos esperaban escuchar, tras la filtración de su polémico video con el cantante colombiano Beéle.

Durante la mañana del pasado lunes 8 de septiembre las redes sociales se encendieron tras la filtración de un polémico video de Isabella Ladera y Beéle en el que se les ve en una situación bastante comprometedora y privada.

Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Horas más tarde de que el suceso se convirtiera en tema de conversación entre los internautas, Isabella Ladera rompió el silencio para manifestar su opinión frente a lo sucedido.

Según comentó la modelo, tenía pleno conocimiento de que esta situación pasaría, pues días antes fue alertada por medio de mensajes privados. Así mismo, aseguró que se preparó mentalmente para afrontar la situación, así como también preparó a sus familiares sobre lo que sucedería.

Ladera manifestó además que quien habría filtrado dicho audiovisual sería su expareja, ya que solo él y ella tenían el material bajo su poder.

Algunos acusan a Isabella Ladera de filtrar el video con Beéle | Foto Giorgio Viera / AFP.

Ahora bien, en la mañana de este martes 9 de septiembre, Jordi Martin, paparazi español dio a conocer que tenía en primicia las primeras declaraciones del cantante frente a lo sucedido y, sobre todo, si este realizaría una contra demanda para responder a Ladera.

¿Cuál fue el consejo que Isabella Ladera compartió tras la filtración de su video con Beéle?

En medio de toda la polémica, Isabella Ladera volvió a pronunciarse por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para compartir un inesperado consejo que nadie esperaba.

Con una fotografía de su rostro desde su cama, la modelo e influenciadora le pidió a los internautas que usaban maquillaje que evitaran dormir con los productos aún aplicados en su rostro para evitar daños en la piel.

"Aprovecho para recordarte que no te vayas a la cama con maquillaje"

Con este sencillo consejo, Isabella desvió la atención de la polémica y aprovechó para dar un consejo de cuidado personal.