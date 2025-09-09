Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera compartió curioso consejo tras filtración de polémico video con Beéle

Isabella Ladera sorprendió con un consejo inesperado que pocos esperaban escuchar, tras la filtración de su video con Beéle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado mensaje de Isabella Ladera luego del polémico video con Beéle
Isabella Ladera sorprendió con inusual consejo tras filtración de video con Beéle. (Foto AFP: Sergi Alexander | Jason Koerner)

La modelo venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores con un consejo inesperado que pocos esperaban escuchar, tras la filtración de su polémico video con el cantante colombiano Beéle.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video de Isabella Ladera y Beéle que se filtró en redes sociales?

Durante la mañana del pasado lunes 8 de septiembre las redes sociales se encendieron tras la filtración de un polémico video de Isabella Ladera y Beéle en el que se les ve en una situación bastante comprometedora y privada.

Beéle e Isabella Ladera
Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Horas más tarde de que el suceso se convirtiera en tema de conversación entre los internautas, Isabella Ladera rompió el silencio para manifestar su opinión frente a lo sucedido.

Artículos relacionados

Según comentó la modelo, tenía pleno conocimiento de que esta situación pasaría, pues días antes fue alertada por medio de mensajes privados. Así mismo, aseguró que se preparó mentalmente para afrontar la situación, así como también preparó a sus familiares sobre lo que sucedería.

Ladera manifestó además que quien habría filtrado dicho audiovisual sería su expareja, ya que solo él y ella tenían el material bajo su poder.

Isabella Ladera, Beéle
Algunos acusan a Isabella Ladera de filtrar el video con Beéle | Foto Giorgio Viera / AFP.

Ahora bien, en la mañana de este martes 9 de septiembre, Jordi Martin, paparazi español dio a conocer que tenía en primicia las primeras declaraciones del cantante frente a lo sucedido y, sobre todo, si este realizaría una contra demanda para responder a Ladera.

¿Cuál fue el consejo que Isabella Ladera compartió tras la filtración de su video con Beéle?

En medio de toda la polémica, Isabella Ladera volvió a pronunciarse por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para compartir un inesperado consejo que nadie esperaba.

Artículos relacionados

Con una fotografía de su rostro desde su cama, la modelo e influenciadora le pidió a los internautas que usaban maquillaje que evitaran dormir con los productos aún aplicados en su rostro para evitar daños en la piel.

"Aprovecho para recordarte que no te vayas a la cama con maquillaje"

Con este sencillo consejo, Isabella desvió la atención de la polémica y aprovechó para dar un consejo de cuidado personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera y Beéle: canción de influenciadora causa polémica en redes Talento nacional

Isabella Ladera y Beéle: influenciadora lanza canción inspirada en su polémico video

Influenciadora causa indignación al crear canción inspirada en polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

Beele e Isabella Ladera Talento nacional

Señalan la fecha aproximada en la que habría sido grabado el video de Beéle e Isabella Ladera

Internautas aseguran haber encontrado un detalle en el video filtrado de Beéle e Isabella que revelaría la posible fecha en que fue grabado.

Carla Giraldo reaccionó a polémica de Isabella Ladera y Beéle Carla Giraldo

Carla Giraldo reaccionó a polémica de Isabella Ladera y Beéle tras filtración de video

La presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo, sorprendió con mensaje a Isabella Ladera en medio de polémica con Beéle.

Lo más superlike

Salud

Bruce Willis, Marilyn Monroe y otros famosos que vencieron la tartamudez: ¿cómo lo hicieron?

Bruce Willis, Marilyn Monroe y James Rodríguez son parte de las celebridades que superaron la tartamudez con diversas terapias.

Laura Villamil Talento nacional

Laura Villamil recibe millonaria indemnización tras grave accidente en show de fuego

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda