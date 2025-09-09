Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra conmovió en redes con inesperada confesión de su pasado, esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, La Liendra no dudó en contar lo difícil que fue la época en la que no tenía nada material.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra sorprendió con emotiva reflexión. Foto | Canal RCN.

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, llamó la atención en redes sociales, luego de compartir una emotiva reflexión sobre lo difícil que fue la época en la que aún no era reconocido.

¿Qué dijo La Liendra sobre su pasado y por qué llamó la atención en redes?

A través de su cuenta de Instagram, el popular creador de contenido quiso recordar cómo pese a las dificultades que enfrentó en su pasado, jamás puso en duda su capacidad para salir adelante.

“Soñar fue mi comida cuando no había pan en la mesa”, fueron las palabras que el influenciador escribió por medio de sus historias, dejando ver lo orgullos que se siente de lo que ha sido su proceso.

Allí, el recordado exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó para presumir lo que ha sido su paso por Nueva York, destino en el que se encuentra desde hace un par de días por motivos de trabajo, pues según lo ha comentado se encuentra generando contenido para sus plataformas digitales.

La Liendra compartió emotivo testimonio. Foto | Canal RCN.

En el corto video, la importante figura en el panorama digital decidió mostrar cómo durante su estadía en este lugar, ha aprovechado para darse algunos lujos, pues es lo que se alcanza a apreciar al interior del auto desde donde se grabó.

¿Por qué La Liendra se encuentra por estos días en Nueva York?

En los últimos días, el joven influencer, dio a conocer que su paso por la icónica ciudad responde justamente a trabajo, ya que su propósito en redes es poder registrar sus viajes a diferentes partes del mundo.

Desde Nueva York, La Liendra hizo conmovedora reflexión. Foto | Canal RCN.

Y a propósito de su experiencia en Nueva York, recientemente el exhabitante de la casa más famosa del país ha dado a conocer algunas de las situaciones a las que se ha enfrentado, una de ellas y la que más ha llamado la atención, fue el hurto que sufrió en plena calle de la ciudad.

Según lo comentó Gómez, todo ocurrió mientras iba caminando y le ofrecieron unos audífonos que finalmente compró, sin embargo, al llegar al lugar en el que se hospeda para probarlos, se dio cuenta que al interior en realidad había un rollo de papel higiénico.

