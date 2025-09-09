Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fallece Na Dong-hyeon, pionero del streaming en Corea del Sur, a los 47 años

Na Dong-hyeon, pionero del streaming en Corea del Sur y conocido como Great Library, fue hallado muerto en su casa en Seúl.

luto
Fallece Na Dong-hyeon, pionero del streaming en Corea del Sur, a los 47 años. (Foto FreePik)

El creador de contenido surcoreano Na Dong-hyeon, conocido en internet como “Great Library”, fue encontrado muerto en su casa ubicada en el distrito de Gwangjin, en Seúl.

Tenía 47 años y contaba con más de 1,44 millones de suscriptores en su canal de YouTube Buzzbean11.

La noticia causó gran conmoción en la comunidad digital de su país, donde era considerado uno de los pioneros del streaming.

¿Cuál fue la causa de muerte de Na Dong-hyeon

La madrugada del sábado 6 de septiembre, la policía y los bomberos fueron alertados por un amigo cercano a Na, quien había reportado que el youtuber no asistió a una reunión pactada y no respondía a sus llamadas.

Los equipos de emergencia llegaron a su domicilio alrededor de las 8:40 de la mañana y lo hallaron sin vida.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar no se encontraron signos de violencia ni notas de despedida.

En los primeros reportes tampoco se identificaron indicios que sugirieran la intervención de terceros. Por ello, la hipótesis inicial es que se trató de una muerte por causas naturales, aunque se solicitó una autopsia para esclarecer la causa exacta.

luto
Las autoridades consideran que la causa de muerte del streamer fue por causas naturales. (Foto FreePik)

Dos días antes de su fallecimiento, Na realizó una transmisión en vivo de más de cinco horas en la que jugaba al popular videojuego Mabinogi.

Durante esa sesión compartió con sus seguidores que había asistido recientemente a la Semana de la Moda de Seúl, un evento que calificó como “muy divertido”, pero en el que reconoció haber dormido apenas tres horas. Sus declaraciones evidenciaban el nivel de agotamiento físico que enfrentaba en esos días.

¿Quién era Na Dong-hyeon?

Considerado uno de los pioneros del streaming en Corea del Sur, Na comenzó su carrera a inicios de los años 2000 en plataformas como AfreecaTV y Twitch, antes de consolidarse en YouTube.

Su contenido se centraba en videojuegos, transmisiones en vivo y comentarios de cultura digital, lo que le permitió ganarse una comunidad fiel a lo largo de más de una década.

Su canal Buzzbean11 sumaba más de 1,44 millones de suscriptores y era uno de los más influyentes de la escena gamer en Corea.

Na estuvo casado con la también creadora de contenido Lee Chae-won, conocida en línea como Yumdeng. Tras ocho años de matrimonio, se separaron en 2023, pero mantuvieron una relación cercana.

Tanto ella como la hermana menor del youtuber fueron señaladas como dolientes principales en la ceremonia fúnebre realizada en el Centro Médico de la Universidad Konkuk.

La noticia de su muerte generó conmoción en la comunidad de creadores de contenido y entre sus seguidores, quienes inundaron su canal con mensajes de homenaje y gratitud.

Su partida también reabre el debate sobre la presión y el agotamiento que enfrentan los influencers y streamers, recordando la importancia del descanso y el cuidado de la salud mental en profesiones que exigen una constante exposición pública.

