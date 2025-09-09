Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle rompió el silencio: negó haber filtrado el video con Isabella Ladera y anunció acciones legales

Beéle puso fin a las especulaciones y aclaró que no tuvo nada que ver con la filtración del video junto a Isabella Ladera.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Beéle niega haber filtrado el video con Isabella Ladera y prepara batalla legal
Beéle habla del polémico video con Isabella Ladera y anuncia acciones legales. (Foto AFP: Romain Maurice | Sergi Alexander).

El cantante urbano Beéle rompió el silencio y negó ser el responsable de la filtración del polémico video en el que aparece junto a la modelo venezolana Isabella Ladera, tras las acusaciones que ella hizo en su contra.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del video polémico de Isabella Ladera y Beéle?

Vale la pena destacar que el pasado lunes 8 de septiembre las redes sociales se llenaron de un video inicialmente difundido por medio de ‘X’ en el que Beéle e Isabella Ladera aparecen en un momento bastante comprometedor cuando este aún continuaba con su cabello rosa.

Beele e Isabella Ladera
Isabella Ladera calificó la situación como una de las traiciones más crueles que ha vivido. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Según palabras de la modelo venezolana, quien habría filtrado el video en plataformas digitales sería Beéle, debido a que los únicos que tenían bajo su poder el material audiovisual eran los dos. Así mismo anunció acciones legales en contra del artista urbano por supuestamente realizar este acto que terminó perjudicando su imagen.

¿Beéle filtró el video con Isabella Ladera? Esto respondió el cantante

Ahora bien, en las últimas horas, Jordin Martin, paparazi español, reveló en exclusiva por medio de su canal de YouTube que logró comunicarse con el mánager de Beéle para conocer su opinión sobre lo que está sucediendo, y si responderá con acciones legales tal y como Isabella lo hizo.

Artículos relacionados

Según información revelada por Martin, Beéle niega rotundamente que él haya sido el responsable de filtrar dicho video debido a que este lo perjudica muchísimo.

“Beéle me ha dicho que a él este video le perjudica muchísimo, ¿cómo va a ser el propio Beéle que filtre un video donde él sale perjudicado?”, comentó.

Beéle e Isabella Ladera
Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

¿Beéle tomará acciones legales en contra de Isabella Ladera tras filtración de video?

Así mismo aseguró que que efectivamente el cantante tomará acciones legales contra su expareja por daño reputacional, por calumnia e injuria.

“Va a tomar acciones legales contra Isabella Ladera por daño reputacional, por calumnia e injuria. Es muy grave lo que se está haciendo contra su persona”, agregó.

Artículos relacionados

Entretanto, el cantante urbano no la estaría pasando nada bien con toda esta polémica, pues se encontraría destrozado con esta situación en la que siente se estarían aprovechando de su popularidad. Incluso, según esta información, el artista considera que fue Isabella quien filtró el video para volver a sonar en redes sociales.

“Beéle en estos momentos está muy destrozado, no quiere hablar con nadie, que no se esperaba esto y lo único que ve es que se están aprovechando de su imagen. Beéle considera que Isabella Ladera lo que hace es botar este tipo de espectáculos en redes para volver a hacer ruido”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México Yina Calderón

¿Desplazar a Karen Sevillano? Yina Calderón buscaría ser la nueva presentadora del After Show en el 2026

Yina Calderón reveló su interés en ser presentadora del After Show en Colombia y al mismo tiempo enfrentarse en Telemundo All-Stars 2026.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra conmovió en redes con inesperada confesión de su pasado, esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, La Liendra no dudó en contar lo difícil que fue la época en la que no tenía nada material.

luto Talento internacional

Fallece Na Dong-hyeon, pionero del streaming en Corea del Sur, a los 47 años

Na Dong-hyeon, pionero del streaming en Corea del Sur y conocido como Great Library, fue hallado muerto en su casa en Seúl.

Lo más superlike

Selección Colombia Vs. Venezuela Talento nacional

Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela gana, pierde o empata ante Colombia

Este 9 de septiembre la Selección de Venezuela se enfrenta con la tricolor y están en búsqueda de ir al repechaje para ir al mundial.

Tips de belleza en qué hay pa´ dañar Hassam

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda