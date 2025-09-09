Beéle rompió el silencio: negó haber filtrado el video con Isabella Ladera y anunció acciones legales

El cantante urbano Beéle rompió el silencio y negó ser el responsable de la filtración del polémico video en el que aparece junto a la modelo venezolana Isabella Ladera, tras las acusaciones que ella hizo en su contra.

¿Qué se sabe del video polémico de Isabella Ladera y Beéle?

Vale la pena destacar que el pasado lunes 8 de septiembre las redes sociales se llenaron de un video inicialmente difundido por medio de ‘X’ en el que Beéle e Isabella Ladera aparecen en un momento bastante comprometedor cuando este aún continuaba con su cabello rosa.

Isabella Ladera calificó la situación como una de las traiciones más crueles que ha vivido. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Según palabras de la modelo venezolana, quien habría filtrado el video en plataformas digitales sería Beéle, debido a que los únicos que tenían bajo su poder el material audiovisual eran los dos. Así mismo anunció acciones legales en contra del artista urbano por supuestamente realizar este acto que terminó perjudicando su imagen.

¿Beéle filtró el video con Isabella Ladera? Esto respondió el cantante

Ahora bien, en las últimas horas, Jordin Martin, paparazi español, reveló en exclusiva por medio de su canal de YouTube que logró comunicarse con el mánager de Beéle para conocer su opinión sobre lo que está sucediendo, y si responderá con acciones legales tal y como Isabella lo hizo.

Según información revelada por Martin, Beéle niega rotundamente que él haya sido el responsable de filtrar dicho video debido a que este lo perjudica muchísimo.

“Beéle me ha dicho que a él este video le perjudica muchísimo, ¿cómo va a ser el propio Beéle que filtre un video donde él sale perjudicado?”, comentó.

Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

¿Beéle tomará acciones legales en contra de Isabella Ladera tras filtración de video?

Así mismo aseguró que que efectivamente el cantante tomará acciones legales contra su expareja por daño reputacional, por calumnia e injuria.

“Va a tomar acciones legales contra Isabella Ladera por daño reputacional, por calumnia e injuria. Es muy grave lo que se está haciendo contra su persona”, agregó.

Entretanto, el cantante urbano no la estaría pasando nada bien con toda esta polémica, pues se encontraría destrozado con esta situación en la que siente se estarían aprovechando de su popularidad. Incluso, según esta información, el artista considera que fue Isabella quien filtró el video para volver a sonar en redes sociales.