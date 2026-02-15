Isabella Ladera cautivó con baile luciendo su avanzado embarazo

La modelo Isabella Ladera enamoró a miles de sus fanáticos luego de compartir un cautivador baile en su avanzado embarazo.

¿Isabella Ladera bailó en su avanzado embarazo?

Por medio de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró luciendo su enorme barriguita y uniéndose a un trend viral de baile.

En la grabación se dejó ver usando ropa muy cómoda y dejando al descubierto su enorme pancita de su segundo embarazo, fruto de su relación con el deportista Hugo García, con quien tendrá su primer hijo en común, pues el segundo de la venezolana.

Recordemos que, la influenciadora tiene una hija mayor llamada Mía Antonella, producto de su anterior relación con Isander Pérez, con quien se separó para comenzar su romance con el artista Beéle, con quien también dio fin a su polémico noviazgo en polémicos términos.

Ladera se dejó ver bailando al ritmo de la canción "Chévere" de la artista Aria Vega, cuya canción se ha vuelto bastante viral, en especial ahora que están en el Carnaval de Barranquilla, pues la canción habla sobre las costeñas.

Dando sus mejores pasos de baile, Isabella Ladera se mostró muy feliz bailando y disfrutando de esta etapa tan importante para ella.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Isabella Ladera en su embarazo?

Varios internautas reaccionaron a su publicación llenándola de elogios por su embarazo, deseándole lo mejor en este nuevo proceso en su vida, destacando lo mucho que le luce el embarazo y resaltando lo ansiosos que están de poder conocer pronto a su bebé, de quien se desconoce si es niño, niña, su nombre, entre otros detalles.

La modelo también dio a conocer cómo fue su reacción al conocer que estaba embarazada, cuyo estado ya lo presentía, enseñando la cantidad de emociones que vivió al ver el resultado de las pruebas que confirmaba positivo.

Dicho momento, lo grabó tras presentir que lo estaba luego de haberlo anhelado por tanto tiempo junto a su pareja, quien según reveló ella, se puso muy feliz con la noticia.