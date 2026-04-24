Internauta arremete contra Daniela Ospina y la llama “travesti”: así reaccionó

Un internauta generó polémica en redes sociales tras lanzar un comentario ofensivo contra Daniela Ospina, al referirse a ella con el término “travesti”. La situación desató reacciones inmediatas entre los usuarios, quienes cuestionaron el ataque y salieron en defensa de la empresaria y exdeportista. Ospina, por su parte, respondió mostrando su postura frente a este tipo de comentarios y dejó clara su posición ante los mensajes de odio.

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¿Qué dijo Daniela Ospina tras ser llamada “travesti” nuevamente?

En los últimos días, Daniela Ospina se ha mantenido bastante activa en sus redes sociales con el tema de su boda religiosa. Aunque la ceremonia se celebró hace varios días, la empresaria continúa compartiendo detalles de su día especial, y este viernes 24 de abril no fue la excepción.

Daniela Ospina anuncia su boda con Gabriel Coronel / (Foto de AFP)

En esta ocasión, Ospina publicó fotografías de la ceremonia a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, pero una en particular generó comentarios negativos por parte de una internauta.

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En la imagen, Daniela aparece posando con su ramo de novia y los zapatos que usó durante la fiesta. Sin embargo, una usuaria le escribió por mensaje directo asegurando que allí parecía un “travesti”.

Ante esto, Daniela Ospina decidió exponer el mensaje para cuestionar el comentario y hacerle ver que este tipo de expresiones no son adecuadas.

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“Dice en su perfil mamá de Juan y Mateo. Solo puedo decir: pobre de esos dos niños con una mamá así. Seguro no es la mejor foto o pose (tampoco me importa), pero sí es la foto más feliz y genuina. ¿Hasta cuándo tanto odio? No señora, ¡no soy un travesti! Soy una mujer”.

El mensaje de Daniela Ospina no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde varios usuarios respaldaron su postura y rechazaron el comentario ofensivo que recibió, pues esta no es la primera vez que la empresaria es llamada de esta forma.

¿Por qué Daniela Ospian continúa compartiendo detalles de su boda?

La empresaria colombiana aprovechó este desagradable momento con el comentario de mal gusto por parte de una internauta para comentar que la razón por la que seguía compartiendo contenido de su boda se debía a que todo había sido especial.

"Por aquí todavía con la tusa de la boda. Sé que estoy cansona, he subido muchas fotos, pero de verdad cada vez que me mandan algo diferente me la gocé, me la disfruté, pasé tan delicioso”.

Daniela Ospina impacta al mostrar su vestido de novia. (Fotos: AFP y Freepik)

Así mismo, agradeció los bonitos comentarios y dejó clara su postura frente a los comentarios negativos por parte de terceros.

"Primero gracias, he recibido mensajes muy lindos llenos de amor, no es que exponga solamente lo malo, pero yo sí siento que debemos también poner este tipo de cosas para que la gente sienta que está bien que no le guste, pero definitivamente el odio y las malas palabras no deben ser permitidas"