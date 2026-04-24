Greeicy Rendón genera debate al recordar cómo conquistó a Mike Bahía

La famosa pareja conformada por Greeicy Rendón y Mike Bahía, son una de las relaciones más estables de la farándula colombiana y como fruto de su amor está Kai, su hijo, quien recientemente cumplió cuatro años.

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La parejita se comprometió justo en medio de un concierto, luego de que Greeicy confirmara su embarazo hace algunos años y por supuesto, su boda es una de las más esperadas.

Por ahora, su relación es de las más admiradas y seguidas por sus fanáticos, testigos de todo lo que ha crecido tanto personalmente como profesionalmente Greeicy y Maike Bahía.

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De hecho, su historia de amor es muy particular, ya que ella fue quien primero le coqueteó a Mike y eso, le ha generado críticas, por eso, recientemente, Greeicy habló del tema.

¿Qué dijo Greeicy Rendón al revivir la historia de cómo se hizo novia de Mike Bahía?

Greeicy Rendón ya había revelado hace algunos años en una entrevista que ella fue quien dio el primer paso con Mike Bahía, tras caerle cuando no llevaban mucho de conocidos.

Greeicy Rendón rompe esquemas al contar cómo inició su relación. (Foto/ Canal RCN)

Eso, por años ha sido criticado por quienes creen que es el hombre el que debería coquetear primero, pero a Greeicy eso ni le importó, de hecho, esa historia ocurrió cuando ella todavía era una chica vampiro.

Tras años de que sus revelaciones se hicieran tendencia, la cantante caleña volvió a referirse sobre el tema y dijo que le parecía espectacular que hace poco que contó eso, muchas mujeres levantaron la mano y dijeron que ellas también conquistaron.

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“Hay muchas mujeres que han tomado el riesgo, cosa que me encanta. Muchas de ellas, en su mayoría, llevan muchos años con su pareja, tiene hijos y tienen relaciones hermosas”, expresó.

¿Cuáles fueron las reacciones al video de Greeicy sobre las mujeres que conquistan primero?

Greeicy Rendón divide opiniones al decir que ella conquistó a Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN)

La famosa cantante caleña causó revuelo en los comentarios de su video, pues se esperaba criticas o cuestionamientos, pero no fue así.

Según lo que se lee, es que, así como Greeicy Rendón, ha habido muchas mujeres que confesaron que ellas dieron el primer paso y hoy en día llevan muchos años con sus parejas y hasta con hijos.

Fueron pocas las que dijeron que recibieron rechazo, pero la mayoría comentaron que no se arrepienten de caerles a los hombres que les gusta, porque el que “no arriesga, no gana”.