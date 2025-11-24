Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Influencer insinúa que Blessd y Pirlo habrían estado con mujeres trans

Influencer considera que los hombres como Blessd y Pirlo sí se han podido involucrar con otras mujeres trans.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Polémica por charla sobre el gusto de Blessd y Pirlo por mujeres trans
Polémica por declaraciones que vinculan a Blessd y Pirlo con mujeres trans. (AFP / Rodrigo Varela)

La polémica por las diferencias entre Blessd y Pirlo aumentaron cuando uno de los cantantes arremetió en contra del otro, a través de la composición de una canción en donde se conocieron varios detalles de la vida privada del otro.

Pues Pirlo, quien hizo que el escándalo volviera a surgir por su rivalidad con Blessd, le tiró a su colega y a través de un tema musical, dejó en evidencia situación del cantante que ahora están siendo comentado en redes sociales.

¿Qué dijo Pirlo en su canción sobre Blessd?

La polémica canción de Pirlo sobre Blessd generó todo tipo de reacciones, pues la letra del tema dio mucho de qué hablar, ya que el cantante reveló que el paisa se habría metido con una mujer trans, llamada “Samantha”.

Declaraciones sobre Blessd y Pirlo generan debate en redes sociales
Influencer cree que Blessd y Pirlo habrían estado con mujeres trans. (AFP / Rodrigo Varela)

También confesó que el bendito y Feid se habrían peleado durante un partido de Colombia y que el Fercho habría arremetido físicamente en su contra, por “ser grosero”, con estas confesiones, todos asociaron que a eso se debía las diferencias de los dos cantantes.

¿Qué dijo Blessd sobre las revelaciones de Pirlo?

El cantante rompió el silencio y también se fue en contra de Pirlo, siendo contundente con su respuesta y tratándolo de una manera fuerte, pues le dijo duras palabras y también le tiró a través de la música, concluyendo que no le daría más importancia.

Por su parte, la mujer trans que es vinculada con Blessd, Samantha, aprovechó la polémica y a través de varios videos se refirió al tema, pero un clip dijo que le estaban inventando novios, lo que podría desmentir que se vinculó con el cantante.

¿Qué dijo la mujer trans sobre los gustos de Bless y de Pirlo?

En redes sociales circula un video de la influencer Melissa Gutiérrez, quien fue aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025, en donde en una conversación con Laura Sáenz, su amiga trans, mencionó los gustos de Blessd y de Pirlo.

Las mujeres dijeron que las mujeres trans “están de moda” y que una mujer cisgénero se preocupa de que otra sea quien le quite le novio, pero son las trasn quienes lo están haciendo.

Influencer cree que Blessd y Pirlo habrían estado con mujeres trans
influencer habla sobre el gusto de Blessd y Pirlo por mujeres trans. (AFP / Jose R. Madera)

Por eso, Melissa le preguntó a su amiga si ella cree que Blessd, Westcol y Pirlo se han metido con una mujer trans y ella confesó que la mayoría de los hombres han tenido experiencias con mujeres como ella.

Con estas palabras, Laura reveló su opinión sobre la polémica de los artistas y respondió desde su posición, lo que ella cree, sin afirmar nada puntual.

