Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Impactante revelación de Yeison Jiménez antes de morir: aseguró haber sentido la presencia de la Virgen María

Yeison Jiménez sostuvo una entrevista en la que contó detalles de cómo fue sentir la presencia de la Virgen María.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez habló sobre su encuentro con la Virgen. Foto | Canal RCN.

En medio del duelo que sigue causando la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente salió a la luz un impactante video en el que el cantante reveló que sintió la presencia de la Virgen María.

Artículos relacionados

¿A Yeison Jiménez se le apareció la Virgen María? Esto contó el cantante

Durante una entrevista que el cantante de música popular concedió en el año 2023, sostuvo una cercana conversación con una mujer que le preguntó sobre aquella oportunidad en la que tuvo un encuentro con la Virgen María.

Artículos relacionados

"¿Si escuchaste lo que te estaba diciendo la virgen tan bello?", le preguntó esta persona. Frente a esto, Jiménez le respondió que, aunque no pudo escuchar con claridad qué le dijo, admitió que si pudo sentirla.

¿Cómo fue el encuentro de Yeison Jiménez con la Virgen María?

Ante la afirmación del intérprete, Sandra, le insistió en que él no podía olvidarse de ninguna de las promesas que le hizo, pues le hizo saber que ellos, sin especificar quiénes, le tenían mucha fe y confiaban en él.

Artículos relacionados

Así mismo, quiso preguntarle durante este espacio si deseaba conocer qué era lo que le estaba diciendo la Virgen en este momento, por lo que Yeison de inmediato le dijo que sí, siendo la siguiente frase lo que esta figura celestial le expresó: "Te necesitamos hijo".

"Cuando me dijiste que me estaba cubriendo, yo empecé a sentir unas hormiguitas como que me subían de los pies hacia arriba, ahí me dio miedo porque yo sentí bien cuando me estaba cubriendo", señaló el fallecido artista.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez habló sobre su encuentro con la Virgen. Foto | Canal RCN.

Por su parte, esta mujer le aseguró que la Virgen le puso el manto para protegerlo, pues según ella, Yeison era una persona que recibía energía muy fuertes en los conciertos, declaraciones que lo llevaron a confesar que si recibía atqu3s constantemente.

¿Qué se sabe sobre el homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas?

Lo que se sabe hasta ahora de acuerdo con información divulgada por su equipo de trabajo, es que este lunes 19 de enero se llevará a cabo una caravana de vehículos en la vereda La Esmeralda en el sector conocido como 'Chochalito'.

Así mismo, se conoció que a las 12:00 p.m. también se realizará una eucaristía en el parque principal de Manzanares, Caldas, municipio de donde es oriundo.

Por ahora, seguidores y personas allegadas al cantante, esperan poder conocer mayores detalles de cuándo se realizarán las demás actividades relacionadas con su último adiós.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe estalla y advierte tras ser señalado por la muerte de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

Jessi Uribe hace una advertencia legal a quienes han subido información falsa sobre él y la partida de Yeison Jiménez.

Misteriosa psicofonía interrumpe entrevista al productor de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

Extraño sonido irrumpe entrevista al productor de Yeison Jiménez y genera impacto en redes sociales.

Giovanny Ayala rompe el silencio y pide paz tras la polémica despedida de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Giovanny Ayala pidió “reconciliación y paz” tras polémica por la despedida a Yeison Jiménez

Giovanny Ayala ofreció unas palabras de reconciliación a sus colegas, tras la polémica que generó por la despedida de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta trató de ponerle humor a su encierro en el calabozo. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta encendió las redes por su actitud en el calabozo de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta tuvo que cumplir una sanción de El Jefe, por lo que fue esposado y tuvo que ponerse un traje naranja.

Jhonny Rivera habría lanzado pulla a Giovanny Ayala Jhonny Rivera

Jhonny Rivera habría respondido a Giovanny Ayala tras polémica por Yeison Jiménez: "Se pegan"

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

El trend de revivir recuerdos trajo a la luz imágenes inéditas del pasado juvenil de Christian Nodal. Christian Nodal

Exnovia de Christian Nodal revive su romance juvenil con fotos inéditas

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida