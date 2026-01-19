Impactante revelación de Yeison Jiménez antes de morir: aseguró haber sentido la presencia de la Virgen María

En medio del duelo que sigue causando la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente salió a la luz un impactante video en el que el cantante reveló que sintió la presencia de la Virgen María.

¿A Yeison Jiménez se le apareció la Virgen María? Esto contó el cantante

Durante una entrevista que el cantante de música popular concedió en el año 2023, sostuvo una cercana conversación con una mujer que le preguntó sobre aquella oportunidad en la que tuvo un encuentro con la Virgen María.

"¿Si escuchaste lo que te estaba diciendo la virgen tan bello?", le preguntó esta persona. Frente a esto, Jiménez le respondió que, aunque no pudo escuchar con claridad qué le dijo, admitió que si pudo sentirla.

¿Cómo fue el encuentro de Yeison Jiménez con la Virgen María?

Ante la afirmación del intérprete, Sandra, le insistió en que él no podía olvidarse de ninguna de las promesas que le hizo, pues le hizo saber que ellos, sin especificar quiénes, le tenían mucha fe y confiaban en él.

Así mismo, quiso preguntarle durante este espacio si deseaba conocer qué era lo que le estaba diciendo la Virgen en este momento, por lo que Yeison de inmediato le dijo que sí, siendo la siguiente frase lo que esta figura celestial le expresó: "Te necesitamos hijo".

"Cuando me dijiste que me estaba cubriendo, yo empecé a sentir unas hormiguitas como que me subían de los pies hacia arriba, ahí me dio miedo porque yo sentí bien cuando me estaba cubriendo", señaló el fallecido artista.

Yeison Jiménez habló sobre su encuentro con la Virgen. Foto | Canal RCN.

Por su parte, esta mujer le aseguró que la Virgen le puso el manto para protegerlo, pues según ella, Yeison era una persona que recibía energía muy fuertes en los conciertos, declaraciones que lo llevaron a confesar que si recibía atqu3s constantemente.

¿Qué se sabe sobre el homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas?

Lo que se sabe hasta ahora de acuerdo con información divulgada por su equipo de trabajo, es que este lunes 19 de enero se llevará a cabo una caravana de vehículos en la vereda La Esmeralda en el sector conocido como 'Chochalito'.

Así mismo, se conoció que a las 12:00 p.m. también se realizará una eucaristía en el parque principal de Manzanares, Caldas, municipio de donde es oriundo.

Por ahora, seguidores y personas allegadas al cantante, esperan poder conocer mayores detalles de cuándo se realizarán las demás actividades relacionadas con su último adiós.