¿Ignacio Baladán y La Segura tendrán otro bebé? Esto reveló el influenciador

El reconocido influenciador y chef uruguayo Ignacio Baladán emocionó a sus cientos de seguidores al hablar de un posible segundo embarazo con La Segura. El creador de contenido expresó su anhelo de ampliar su familia.

¿La Segura e Ignacio Baladán esperan otro bebé? Esto dijo él

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ignacio Baladán recibió una interrogante relacionada a la posibilidad de ampliar su familia con La Segura, pues su respuesta fue inesperada.

¿Otro hijo para La Segura e Ignacio Baladán? El influenciador respondió. (Foto Canal RCN).

Con un video a bordo de su automóvil, el creador de contenido expresó que él personalmente quisiera poder tener un segundo hijo con La Segura y ahí sí se “cerraría la fábrica”. Sin embargo, fue enfático al mencionar que para que esto se hiciera realidad La Segura también tendría que estar de acuerdo con esta decisión.

“A mí me encantaría la verdad, creo que uno más sería como que ya lo perfecto, ideal y ya está, termino todo, se cierra la fábrica”, mencionó Ignacio, ocasionando gran emoción entre sus cientos de fanáticos que esperan ver una familia más grande.

Sin embargo, esto solo se trata de un deseo, pues según dejó ver Ignacio esto solo sería un deseo más no una realidad, por lo que los seguidores de la reconocida pareja tendrán que esperar hasta que se tome una decisión real en la familia Baladán Segura.

¿Cuántos hijos tienen Ignacio Baladán y La Segura?

Vale la pena mencionar que Ignacio Baladán y La Segura solo tiene un pequeño hijo al que decidieron llamar Lucca. El pequeño, quien nació el 12 de abril del 2025, está próximo a cumplir su primer año de vida.

Hasta el momento La Segura e Ignacio Baladán no han mencionado si planean realizar una gran fiesta para celebrar esta ocasión o si continuarán con su tradición de celebrarlo como un mes más en medio de una pequeña reunión con amigos muy cercanos en casa.