Hombre que arremetió contra Yina Calderón en vivo habló de su plan

El hombre que terminó criticando a Yina Calderón en plena transmisión en vivo tras engañarla al asegurarle que tenía información contra Emiro Navarro, se pronunció sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó entre hombre que criticó a Yina Calderón en vivo con la empresaria?

La creadora de contenido estaba realizando su programa 'Escándalo TV' y realizó una videollamada con un usuario llamado Miguel, quien supuestamente iba a atacar al influenciador Emiro Navarro asegurando que le debía una plata tras haber salido juntos en New York.

Una vez Yina iba a comenzar a hablar con el hombre, este comenzó a lanzarle fuertes comentarios y ella decidió colgar con la llamada.

Yina Calderón y su amigo Junior sugirieron que quizás el hombre había cambiado de parecer porque Emiro Navarro lo podía demandar, pero este habló sobre lo que en realidad ocurrió.

¿Qué dijo el hombre que criticó a Yina Calderón en vivo?

El hombre realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en la que aclaró que sus supuestas pruebas contra Emiro Navarro eran falsas, pues en realidad todo fue un plan para darle a Yina Calderón de "su propia medicina".

"Le di un poco de su propio venen*. Quedó loca, en shock completamente porque ella no se esperaba eso (...) todo estaba planeado, era para que Yina cayera en su propio venen*", expresó.

Asimismo, señaló que quería decirle más, pero Yina Calderón cortó la llamada.

De igual manera, compartió un video en el que se mostró satisfecho tras lo que le hizo a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y confesó que Yina estaría tratando de abrir su cuenta y le estaría lanzando fuertes advertencias tras lo sucedido.

¿Qué dijo Yina Calderón tras lo sucedido con hombre que la criticó en vivo?

La empresaria confesó que ella no se esperaba dicha situación, pero que a ella le causó risa el hecho, destacando que sí considera que el hombre se arrepintió.

Por ahora, miles de internautas han reaccionado al respecto, algunos a favor de la empresaria y otros del hombre.