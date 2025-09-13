Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijos de Beéle llaman "papá" al novio de Cara Rodríguez

La influenciadora Cara Rodríguez hizo una sorprendente revelación sobre la relación entre sus hijos y su novio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Cara Rodríguez causó revuelo en las redes sociales luego de que revelara la estrecha relación que hay entre sus dos hijos, fruto de su pasado matrimonio con Beéle, y su actual pareja, el productor musical ejecutivo Jake Castro.

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre sus hijos y su novio?

Por medio de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales junto a su novio y otra allegada, la creadora de contenido dio a conocer cómo le dicen sus dos pequeños a su pareja.

Beele distanciado de sus hijos

En la grabación Cara le pregunta al hombre cómo le dicen sus hijos, a lo que este con humor hace algunos sonidos causando la risa de la influenciadora.

Posteriormente, ella sigue insistiendo, pero este no responde y luego decide preguntarle a la mujer que tiene cerca y ella la cuestiona sobre si decir la verdad, pero se arrepiente y señala que no dirá eso en vivo.

Después los seguidores los llenaron de mensajes destacando que le dicen "papá", a lo que ella confirmó que los fanáticos lograron adivinar.

Tras la revelación, muchos revelaron la débil relación que tiene el artista con los niños, al parecer, por los pleitos legales que hay entre la famosa expareja.

Beéle criticado como padre

Recordemos que, ambos han atravesado una separación marcada por la controversia, al punto de que el caso terminó en los estrados judiciales.

Recientemente se conocieron dos fallos a favor del artista, en los que se asegura que este sufrió afectaciones emocionales, psicológicas, económicas e incluso físicas por parte de Cara Rodríguez.
Actualmente, la disputa también sigue en torno a sus dos hijos, Ethan y Paolo, quienes, según se señala, mantienen un contacto limitado con su padre.

¿Beéle reaccionó tras conocer que sus hijos llaman papá al novio de Cara Rodríguez?

El artista no ha reaccionado públicamente al respecto, de hecho, todos sus escándalos sobre su vida personal siempre los ha manejado directamente con sus abogados, pues no suele pronunciarse directamente en sus redes sociales sobre dichos temas.

Por ahora, el artista se encuentra en Costa Rica junto al streamer Westcol, además de disfrutar el récord que rompió con seis fechas en el Movistar Arena en Bogotá para noviembre.

