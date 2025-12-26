Hijo de Sara Uribe hizo confesión sobre Fredy Guarín y fans reaccionan: "papá está sanando"

Jacobo, hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín, aprovechó la temporada navideña para compartir un mensaje que generó conversación en redes sociales y creó una nueva perspectiva sobre el estado de salud del exfutbolista colombiano.

¿Qué dijo Jacobo, el hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín?

Jacobo, hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín, llamó la atención en Instagram al publicar una imagen junto a su padre, donde se les ve con gestos de alegría, y compartir el motivo por el que esta Navidad tuvo un significado especial para él.

Hoy mi Navidad fue hermosa: familia, amor y papá sanando. Eso, para mí, es una Navidad feliz”, escribió.

La publicación fue interpretada por los fans como una referencia directa al proceso de recuperación que ha compartido Fredy Guarín. En los comentarios, los seguidores dejaron mensajes como: “Qué lindo Jacobo, Dios los bendiga”, “Qué alegría verlos tan bien” y “Unión familiar”, expresiones que reflejan cómo fue recibido el mensaje en redes sociales.

¿Qué le pasó a Fredy Guarín?

Fredy Guarín ha hablado públicamente sobre un proceso complejo relacionado con su consumo de alcohol, situación que impactó su carrera profesional y su vida familiar. En 2021, cuando hacía parte de Millonarios, se presentó un episodio que marcó un punto de quiebre y dio inicio a un periodo de alejamiento del fútbol.

En entrevistas concedidas a finales de 2024 y durante 2025, el exjugador explicó que atravesó momentos críticos, especialmente durante su paso por el fútbol internacional. Según relató, esta situación generó consecuencias en sus relaciones personales y en el vínculo con su familia.

Fredy Guarín ha revelado detalles de su salud / (Foto de AFP)

Con el paso del tiempo, Guarín aseguró haber empezado un proceso de recuperación. En 2025 compartió que cumplió un año de sobriedad y que completó formalmente un proceso de desintoxicación. También manifestó su interés en retomar la actividad deportiva y ha sido visto entrenando para recuperar su condición física.

¿Cómo es la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

Sara Uribe y Fredy Guarín han destacado que mantienen una relación enfocada exclusivamente en la crianza de su hijo, Jacobo. Aunque su vínculo sentimental terminó entre 2019 y 2020, han afirmado que el respeto y la comunicación les permite priorizar el bienestar del menor.

Sara Uribe y Fredy Guarín llevan una relación basada en el respeto / (Foto del Canal RCN y AFP)

Se les ha visto compartir momentos importantes relacionados con su hijo, como celebraciones y actividades escolares. Sara Uribe ha expresado en diferentes ocasiones que considera fundamental que Jacobo tenga una relación cercana con su padre.

Los internautas recuerdan que, durante los momentos difíciles que atravesó Guarín, la presentadora mantuvo una postura prudente y de apoyo. Aunque en redes surgen rumores cuando aparecen juntos, ambos han aclarado que no existe una relación de pareja y que su vínculo se basa únicamente en su rol como padres.