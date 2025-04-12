Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo
¿Cuáles fueron las primeras palabras del hijo de Giovanny Ayala? | Foto: Buen Día, Colombia

Tras varias semanas de gran preocupación, el pasado 2 de diciembre se confirmó la liberación del hijo del cantante de música popular, Giovanny Ayala, a raíz del operativo que realizó el Gaula, ‘Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal’.

Desde entonces, allegados y seguidores de Giovanny, han expresado mediante mensajes positivos la tranquilidad que han sentido desde que se confirmó la liberación de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.

Así también, Giovanny Ayala compartió un video junto a su hijo y mánager tras dos días de ser liberados y el joven se ha convertido en tendencia tras pronunciarse en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el hijo de Giovanny Ayala tras días de su liberación?

Es clave mencionar que Giovanny Ayala ha acaparado la atención mediática tras el difícil momento que atravesó a nivel emocional por la desaparición de su hijo Miguel y mánager, pronunciándose en redes sociales.

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo
¿Qué dijo Miguel Ayala tras dos días de su aparición? | Foto: Buen Día, Colombia

De este modo, Giovanny compartió rerecientemente, través de su cuenta oficial de InInstagram,n la que cuenta con más de 500 mil seguidores, la emotividad que sintió por la liberación de ambos jóvenes y Miguel compartió sus primeras palabras tras dos días de aparecido:

“Bueno, primeramente, gracias a Dios y a todos porque estamos muy contentos. A toda la policía y al gremio de la música popular, gracias al ser motivación para nosotros estar en libertad”, agregó Michel.

Artículos relacionados

Sin duda, las palabras de Miguel han generado gran alivio por parte de sus seguidores y aquellos que estuvieron presente acerca de su extraña desaparición junto a Nicolás.

¿Quién es y a qué se dedica el hijo de Giovanny Ayala?

Es clave mencionar que Miguel Ayala ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, llevando en alto el gran legado musical que ha tenido por parte de su padre Giovanny.

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo
¿Quién es y a qué se dedida Miguel, hijo de Giovanny Ayala? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Miguel se ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales por ser una de las nuevas promesas del género popular, dándose a conocer por el éxito de canciones como: ‘Llorar’ y ‘No te pido más’, cuyo tema cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba” Ornella Sierra

Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

Lo más superlike

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?