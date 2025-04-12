Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Tras varias semanas de gran preocupación, el pasado 2 de diciembre se confirmó la liberación del hijo del cantante de música popular, Giovanny Ayala, a raíz del operativo que realizó el Gaula, ‘Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal’.

Desde entonces, allegados y seguidores de Giovanny, han expresado mediante mensajes positivos la tranquilidad que han sentido desde que se confirmó la liberación de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.

Así también, Giovanny Ayala compartió un video junto a su hijo y mánager tras dos días de ser liberados y el joven se ha convertido en tendencia tras pronunciarse en redes sociales.

¿Qué dijo el hijo de Giovanny Ayala tras días de su liberación?

Es clave mencionar que Giovanny Ayala ha acaparado la atención mediática tras el difícil momento que atravesó a nivel emocional por la desaparición de su hijo Miguel y mánager, pronunciándose en redes sociales.

¿Qué dijo Miguel Ayala tras dos días de su aparición? | Foto: Buen Día, Colombia

De este modo, Giovanny compartió rerecientemente, través de su cuenta oficial de InInstagram,n la que cuenta con más de 500 mil seguidores, la emotividad que sintió por la liberación de ambos jóvenes y Miguel compartió sus primeras palabras tras dos días de aparecido:

“Bueno, primeramente, gracias a Dios y a todos porque estamos muy contentos. A toda la policía y al gremio de la música popular, gracias al ser motivación para nosotros estar en libertad”, agregó Michel.

Sin duda, las palabras de Miguel han generado gran alivio por parte de sus seguidores y aquellos que estuvieron presente acerca de su extraña desaparición junto a Nicolás.

¿Quién es y a qué se dedica el hijo de Giovanny Ayala?

Es clave mencionar que Miguel Ayala ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, llevando en alto el gran legado musical que ha tenido por parte de su padre Giovanny.

¿Quién es y a qué se dedida Miguel, hijo de Giovanny Ayala? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Miguel se ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales por ser una de las nuevas promesas del género popular, dándose a conocer por el éxito de canciones como: ‘Llorar’ y ‘No te pido más’, cuyo tema cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.