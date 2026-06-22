Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijas de James Rodríguez y David Ospina cautivaron bailando con la camiseta de Colombia

Les llovieron elogios a las hijas de James Rodríguez y David Ospina tras mostrar su talento para el baile.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
/AFP: Nelson ALMEIDA

Las hijas de los jugadores James Rodríguez y David Ospina, de la Selección Colombia, enamoraron a miles de fanáticos luego de mostrarse bailando juntas.

Artículos relacionados

¿Quiénes son las hijas de James Rodríguez y David Ospina, de la Selección Colombia?

El centrocampista James Rodríguez es padre de dos hijos, Salomé Rodríguez, producto de su pasada relación con la empresaria Daniela Ospina y Samuel Rodríguez, quien habría gestado a través de vientre de alquiler.

jugadorees seleccion colombia

El arquero David Ospina también tiene dos pequeños, Dulce María y Maximiliano, ambos fruto de su matrimonio con Jesica Sterling.

Las hijas mayores de ambos, que además son primas, pues David Ospina es hermano de Daniela Ospina, protagonizaron en redes sociales un cautivador baile en el que demostraron su talento para la danza.

En la grabación se ve a las dos usando la camiseta de la Selección Colombia de color amarilla, la cual acompañaron con un jean.

Las dos optaron por recrear la coreografía viral de la canción "El Azote" de los artistas Criss & Ronny.

"Lo haremos mejor", escribió Dulce en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el baile de las hijas de James Rodríguez y David Ospina?

Miles de fanáticos las llenaron de elogios por su belleza y por sus pasos de baile; además de destacar lo grandes que están, tanto así que muchos no tardaron en señalar que les gustaría que los deportistas fueron sus suegros.

hijas de james y david ospina acaparan miradas

Cabe destacar que, las jóvenes se encuentran acompañando a los jugadores en su paso por el Mundial 2026, quienes están dando lo mejor de sí para ganar esta competencia y convertirse en los mejores a nivel global.

Artículos relacionados

Los jugadores ya lograron disputar su primer partido contra Uzbekistán y volverán a competir este martes 23 de junio a las 9:00 p.m. en el Estadio de Guadalajara en México contra RD Congo y puedes verlos a través del Canal RCN.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Los famosos siguen en modo mundialista y esta vez Ignacio Baladán fue a ver a la selección de su país, pero salió un poco aburrido. Copa Mundial

Ignacio Baladán se muestra decepcionado tras el resultado de Uruguay ante Cabo Verde

Los famosos siguen en modo mundialista y esta vez Ignacio Baladán fue a ver a la selección de su país, pero salió un poco aburrido.

La influencer y cantante conocida como Lele Pons no dejó pasar por alto el primer día del padre de su esposo y reveló fotos inéditas de su bebé. Lele Pons

Lele Pons le celebra el primer día del padre a Guaynaa con conmovedoras fotos

La influencer y cantante conocida como Lele Pons no dejó pasar por alto el primer día del padre de su esposo y reveló fotos inéditas de su bebé.

Samuel, hijo menor de James, muestra su talento con el balón James Rodríguez

Hijo de James Rodríguez emociona con sus habilidades futbolísticas en pleno Mundial 2026

Samuel Rodríguez mostró su técnica en redes y muchos aseguran que podría seguir los pasos de su papá.

Lo más superlike

SELECCION COLOMBIA en el mundial 2026 Mundial de fútbol

Esposas e hijos sorprendieron a la Selección Colombia en pleno entrenamiento del Mundial 2026

Familias de los jugadores de la Selección Colombia derritieron de amor tras su sorpresa en medio del Mundial 2026.

La bella cantante Karol G celebró el primer aniversario de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ y explicó lo importante que es para ella. Karol G

Karol G celebra el aniversario de ‘Tropicoqueta’ con bellas fotos: “a este disco le debo todo”

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación