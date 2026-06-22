Las hijas de los jugadores James Rodríguez y David Ospina, de la Selección Colombia, enamoraron a miles de fanáticos luego de mostrarse bailando juntas.

¿Quiénes son las hijas de James Rodríguez y David Ospina, de la Selección Colombia?

El centrocampista James Rodríguez es padre de dos hijos, Salomé Rodríguez, producto de su pasada relación con la empresaria Daniela Ospina y Samuel Rodríguez, quien habría gestado a través de vientre de alquiler.

El arquero David Ospina también tiene dos pequeños, Dulce María y Maximiliano, ambos fruto de su matrimonio con Jesica Sterling.

Las hijas mayores de ambos, que además son primas, pues David Ospina es hermano de Daniela Ospina, protagonizaron en redes sociales un cautivador baile en el que demostraron su talento para la danza.

En la grabación se ve a las dos usando la camiseta de la Selección Colombia de color amarilla, la cual acompañaron con un jean.

Las dos optaron por recrear la coreografía viral de la canción "El Azote" de los artistas Criss & Ronny.

"Lo haremos mejor", escribió Dulce en la descripción de la publicación.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el baile de las hijas de James Rodríguez y David Ospina?

Miles de fanáticos las llenaron de elogios por su belleza y por sus pasos de baile; además de destacar lo grandes que están, tanto así que muchos no tardaron en señalar que les gustaría que los deportistas fueron sus suegros.

Cabe destacar que, las jóvenes se encuentran acompañando a los jugadores en su paso por el Mundial 2026, quienes están dando lo mejor de sí para ganar esta competencia y convertirse en los mejores a nivel global.

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Los jugadores ya lograron disputar su primer partido contra Uzbekistán y volverán a competir este martes 23 de junio a las 9:00 p.m. en el Estadio de Guadalajara en México contra RD Congo y puedes verlos a través del Canal RCN.