Andrea Valdiri enfrentó a seguidor que arremetió contra sus hijas: fue hasta su casa para encararlo

La jornada electoral del pasado 21 de junio en Colombia dejó miles de reacciones en redes sociales, incluyendo pronunciamientos de figuras públicas sobre los candidatos que apoyaban.

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Una de ellas fue Andrea Valdiri, quien compartió una publicación relacionada con su postura frente a las elecciones presidenciales.

Sin embargo, lo que parecía ser una publicación más terminó convirtiéndose en una polémica viral después de que un usuario dejara un ofensivo comentario dirigido no solo hacia la creadora de contenido, sino también hacia sus hijas.

La barranquillera no dejó pasar la situación y decidió responder de una manera que sorprendió a sus seguidores.

Andrea Valdiri fue hasta la casa de un seguidor que insultó a sus hijas y lo confrontó cara a cara (Foto Canal RCN)

¿Qué le dijo el seguidor a Andrea Valdiri?

Todo comenzó cuando un usuario identificado en redes sociales como Johan reaccionó a una publicación de Andrea Valdiri relacionada con el candidato que apoyaba.

El hombre publicó un mensaje cargado de insultos contra la influencer y también contra sus hijas, comentario que rápidamente llamó la atención de la creadora de contenido.

Lejos de ignorar el mensaje, Andrea decidió responder públicamente y aseguró que iba a encontrarlo para que repitiera esas palabras frente a ella y no únicamente a través de una pantalla.

La discusión continuó en redes sociales y el usuario le respondió asegurando que mantendría lo dicho, lo que motivó aún más a la empresaria a tomar acciones.

Andrea Valdiri enfrentó en persona al hombre que atacó a sus hijas en redes sociales (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri?

A través de sus historias y publicaciones, Andrea explicó que muchas personas olvidan que detrás de las redes sociales existen seres humanos y familias que también pueden resultar afectadas por los comentarios ofensivos.

La influencer manifestó que quería convertir la situación en una enseñanza sobre el respeto en internet y la responsabilidad que existe al momento de escribir mensajes en plataformas digitales.

Posteriormente reveló que logró ubicar el lugar donde residía el hombre y decidió ir personalmente a buscarlo para conversar cara a cara.

Según mostró la propia creadora de contenido en sus redes sociales, al llegar a la vivienda el hombre tardó varios minutos en salir.

Inicialmente fue atendida por una mujer que se identificó como familiar del usuario, quien aseguró que él se encontraba muy afectado por todo lo ocurrido y por la cantidad de mensajes que había recibido tras hacerse viral el comentario.

Andrea insistió en hablar directamente con él y le pidió que le dijera en persona lo mismo que había escrito en redes sociales.

Cuando finalmente se encontraron, el hombre reconoció que había cometido un error y terminó ofreciendo disculpas públicas por sus palabras.

Por su parte, Valdiri aseguró que continuará con las acciones legales y explicó que este tipo de situaciones deben servir como reflexión sobre las consecuencias que puede tener la violencia verbal en internet.