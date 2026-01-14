Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Yeison Jiménez, de 7 años, sacó lágrimas con emotiva petición a los fans de su papá

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, hizo una emotiva petición durante el homenaje al cantante que sacó lágrimas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La emotiva petición de la hija de Yeison Jiménez que conmovió a sus fans
La emotiva petición de la hija de Yeison Jiménez que conmovió a sus fans. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

Este miércoles 14 de enero se llevó a cabo un homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo para honrar su memoria, tras el trágico accidente que les arrebató la vida. Durante el evento, su hija Thaliana. De 7 años, tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes y hacer una emotiva petición que sacó lágrimas.

¿Cuál fue la petición que Thaliana, hija de Yeison Jiménez, hizo a los fans del artista?

Este miércoles, miles de fanáticos se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendir un homenaje a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo, quienes fallecieron el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo
¿Cómo se despidió Thaliana de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN y Freepik

Durante el evento, amigos cercanos, colegas y familiares estuvieron presentes para honrar su memoria. Entre ellos se encontraban sus hijas, quienes subieron al escenario y tomaron el micrófono que alguna vez perteneció a su padre para dirigirse a los asistentes.

Thaliana, de 7 años, acompañada por su abuela, madre de Yeison, reunió fuerzas para pedirles a los presentes que oraran por su papá, con el deseo de que estuviera en paz.

"Yo hablé con mi papá y él lo único que él quería era que oraran mucho por él, y espero que todos los que están acá que todos oren por él. Él no quería más".

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo
Así va la despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena. | Foto: Buen Día, Colombia

Así mismo, pidió a los asistentes que siempre agradecieran a sus padres por estar en sus vidas, destacando que ellos hacían todo lo posible para que estuvieran bien, tal y como Yeison lo hizo con ella, y sus hermanas.

"Yo quiero decirles una cosa: aunque sean grandes, chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti, y te dieron lo mejor”

¿Yeison Jiménez ya fue sepultado?

Luego de que el CTI y medicina legal reconocieran el cuerpo de Yeison Jiménez este les fue entregado a sus familiares, quienes de inmediato lo trasladaron hacia Bogotá en donde el pasado martes 13 de enero le dieron sepultura en medio de una ceremonia privada en la que asistieron amigos cercanos y familiares.

