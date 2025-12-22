Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Mario Yepes conmovió con sentida dedicatoria tras el último partido del exfutbolista

Miranda Yepes, hija de Mario Alberto Yepes, escribió un emotivo texto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
Hija de Mario Yepes hizo emotiva dedicatoria a su padre. Foto | Canal RCN.

El pasado sábado 20 de diciembre, el exfutbolista de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes, fue protagonista de un emotivo homenaje tras jugarse un partido que fue llamado Capitanes Legendarios, encuentro que reunió a varias leyendas del futbol y que tuvo como fin celebrar su trayectoria como deportista.

Artículos relacionados

¿Mario Alberto Yepes hizo un partido de despedida? Esto sucedió

En el evento que tuvo lugar en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, estuvo Miranda Yepes, hija del exdefensor, quien además de acompañarlo en este momento tan especial, no perdió la oportunidad para hacerle una dedicatoria a su padre en redes sociales.

Artículos relacionados

“Papi, tú eres el hombre que más admiro en este mundo. Mi vida siempre tuvo el fútbol de fondo, no como una obligación, sino como mi manera de crecer a tu lado. Crecí en estadios, en viajes, en días viendo tus partidos, entre ciudades diferentes y emociones que marcaron mi infancia para siempre”, escribió la joven a través de su cuenta de Instagram.

Allí, dejó en manifiesto, lo orgullosa que se siente de su padre, además de aplaudir su esfuerzo a lo largo de su carrera futbolística para sacarlos adelante y su gran labor como padre al inculcarle a ella y sus hermanos quienes crecieron viendo su ejemplo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hija de Mario Yepes tras su último partido en el Pascual Guerrero?

En el sentido texto, Miranda también se refirió al cariño de los hinchas y todas aquellas personas que se dieron cita en este recinto para honrar su carrera, pues para fue inevitable no emocionarse y al mismo tiempo sentirse afortunado de tener como padre a un hombre que dejó huella en millones de corazones.

Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
La emotiva dedicatoria de hija de Mario Yepes tras su último partido en las canchas. Foto | Canal RCN.

“Y a todos los que te acompañaron a jugar ayer, sé que no solo estuvieron ahí para homenajearte por lo futbolístico, sino también por la gran persona que eres papi”, agregó la mujer quien además le recordó que siempre será su fan número 1.

Cabe señalar que, el homenaje a Yepes reunió a figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, René Higuita y Falcao García, quienes se sumaron al encuentro deportivo para destacar la trayectoria y legado del excapitán en el fútbol colombiano.

Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Miranda Yepes tras el homenaje a su padre en Cali. Foto | Canal RCN.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karol G habría terminado con Feid Feid

Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

En medio de rumores de ruptura con Feid, Jessica Giraldo, hermana de Karol G, dejó sorpresiva publicación que habría confirmado la ruptura de ambos.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano mostró el resultado definitivo de su figura tras meses de recuperación: así quedó

Karen Sevillano expuso su físico tiempo después de hacerse un cambio que no todas serían capaces de aceptarlo.

Yeferson Cossio se pronuncia tras fallarle el corazón. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

Yeferson Cossio transmitió tranquilidad antes de entrar a su intervención cardíaca, rodeado de sus seres queridos.

Lo más superlike

Juanse Laverde revela sus intenciones en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Juanse Laverde lanza contundente mensaje y revela sus intenciones en La casa de los famosos 3

Juanse Laverde habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aseguró que está preparado para cumplir su plan en el reality.

Tumba con flores. Diomedes Díaz

Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

Regalos Curiosidades

La IA recomienda los 5 mejores regalos para un hijo en Navidad, ¿cuáles son?

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn