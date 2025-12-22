Hija de Mario Yepes conmovió con sentida dedicatoria tras el último partido del exfutbolista

El pasado sábado 20 de diciembre, el exfutbolista de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes, fue protagonista de un emotivo homenaje tras jugarse un partido que fue llamado Capitanes Legendarios, encuentro que reunió a varias leyendas del futbol y que tuvo como fin celebrar su trayectoria como deportista.

¿Mario Alberto Yepes hizo un partido de despedida? Esto sucedió

En el evento que tuvo lugar en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, estuvo Miranda Yepes, hija del exdefensor, quien además de acompañarlo en este momento tan especial, no perdió la oportunidad para hacerle una dedicatoria a su padre en redes sociales.

“Papi, tú eres el hombre que más admiro en este mundo. Mi vida siempre tuvo el fútbol de fondo, no como una obligación, sino como mi manera de crecer a tu lado. Crecí en estadios, en viajes, en días viendo tus partidos, entre ciudades diferentes y emociones que marcaron mi infancia para siempre”, escribió la joven a través de su cuenta de Instagram.

Allí, dejó en manifiesto, lo orgullosa que se siente de su padre, además de aplaudir su esfuerzo a lo largo de su carrera futbolística para sacarlos adelante y su gran labor como padre al inculcarle a ella y sus hermanos quienes crecieron viendo su ejemplo.

¿Qué dijo la hija de Mario Yepes tras su último partido en el Pascual Guerrero?

En el sentido texto, Miranda también se refirió al cariño de los hinchas y todas aquellas personas que se dieron cita en este recinto para honrar su carrera, pues para fue inevitable no emocionarse y al mismo tiempo sentirse afortunado de tener como padre a un hombre que dejó huella en millones de corazones.

La emotiva dedicatoria de hija de Mario Yepes tras su último partido en las canchas. Foto | Canal RCN.

“Y a todos los que te acompañaron a jugar ayer, sé que no solo estuvieron ahí para homenajearte por lo futbolístico, sino también por la gran persona que eres papi”, agregó la mujer quien además le recordó que siempre será su fan número 1.

Cabe señalar que, el homenaje a Yepes reunió a figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, René Higuita y Falcao García, quienes se sumaron al encuentro deportivo para destacar la trayectoria y legado del excapitán en el fútbol colombiano.