Hija de Karina García habría sido víctima de estafa: todo quedó en video

Isabella Vargas, la hija mayor de Karina García, habría sido víctima de una estafa; la joven influenciadora compartió un corto video en sus redes sociales que preocupó a sus cientos de seguidores.

¿Hija de Karina García fue víctima de estafa? Esto se sabe

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Vargas, hija mayor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se despachó contra una página que aparentemente vende ropa y accesorios.

Hija de Karina García habría sido víctima de estafa y lo contó en video. (Foto Canal RCN).

La joven influenciadora se mostró bastante alterada al pedirle a sus seguidores que no confiaran en algunas páginas que ofrecían productos, debido a que podrían tratarse de simples fachadas para estafar a sus potenciales clientes.

Sin embargo, Vargas no dio muchos detalles de lo que habría sucedido, dejando al aire la interpretación de si ella fue víctima de estafa o si fue alguien cercano.

“Tengan mucho cuidado con esas páginas desocupadas, que se hacen llamar páginas, y lo único que hacen es robar. Ladrones, ladrones, ladrones”

Hasta el momento, Isabella no ha vuelto a referirse al tema ni ha confirmado si tomará acciones frente a lo ocurrido, pero sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y le pidieron compartir más detalles del caso.

¿A qué se dedica Isabella Vargas, hija mayor de Karina García?

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, estaría siguiendo los pasos de su mamá al crear contenido en redes sociales y modelar para algunas marcas de ropa tal y como lo ha hecho la modelo paisa en los últimos años.

Anteriormente Isabella vivía en Estados Unidos en donde trabajó como mesera en un establecimiento de la ciudad en la que se instaló mientras mejoraba su inglés. Sin embargo, con la participación de Karina García en La casa de los famosos Colombia, la joven de 18 años habría decidido regresar a su natal país para continuar su vida junto a su familia.