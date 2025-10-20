Hija de Kaleth Morales demanda a hombre que dice ser hijo del artista: esto se sabe del caso

Uno de los referentes más influyentes en el mundo del vallenato fue Kaleth Morales , quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional por el éxito de varias de sus melodías como: ‘Ella es mi todo’, ‘Vivo en el limbo’ y ‘Sombra de mi alma’.

Además, el artista dejó un importante legado en el vallenato tras su fallecimiento en un accidente automovilístico hace varios años en el que conducía su auto a alta velocidad.

Por su parte, el artista tuvo dos hijos llamados: Katrinalieth y Samuel Miguel. Sin embargo, un hombre llamado Jesús Kaleth se ha convertido en tendencia en los últimos meses tras afirmar que es hijo del cantante tras supuestas declaraciones compartidas en redes sociales.

¿Por qué la hija de Kaleth Morales demandó al hombre que dice ser el supuesto hijo de su padre?

Recientemente, Katrinalieth Morales, una de las hijas de Kaleth Morales hizo una demanda pública en contra de Jesús Kaleth Otero Morales, quien dice ser el supuesto hijo del artista fallecido, pues expresó lo siguiente a través de un comunicado oficial de prensa en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 55 mil seguidores:

“Como muchos saben, desde hace un tiempo una persona ha venido afirmado públicamente ser hijo de mi padre. He intentado manejar esta situación con mayor prudencia y respeto, esperando que pudiera resolverse en privado, pero el tiempo ya pasado y la situación ha afectado mi tranquilidad”, añadió Katrinalieth.

Sin duda, la hija de Kaleth Morales manifestó que presentará una batalla legal en contra del hombre que dice ser hijo del cantante vallenato. Así también, manifestó que Jesús está haciendo falsos pronunciamientos acerca de su familia:

“Las reiteradas y públicas afirmaciones realizadas por el señor Jesús Kaleth Otero Morales, en las que se atribuye a una supuesta filiación con el señor Morales Troya, han genrado en mi representada una serie de perjuicios de carácter irreparable, afectando gravemente su honra, buen nombre y bienestar”, dice el comunicado.

¿Cuáles son las supuestas declaraciones que ha hecho Jesús Kaleth al revelar que es hijo de Kaleth Morales?

Según el comunicado compartido por parte de la hija de Kaleth Morales, se espera esclarecer toda la situación con el hombre que dice ser el supuesto hijo de su padre mediante el acompañamiento de abogados especialistas en el caso.

También es clave mencionar que Jesús Kaleth ha hecho varias declaraciones en las que revela que es el hijo de Kaleth Morales y, aunque no es confirmado, sus declaraciones han generado varias suposiciones en redes sociales acerca de que no busca fama, pues afirma que es hijo del artista.