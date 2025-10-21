Hermanos de Darío Gómez preparan acciones legales por el uso del repertorio del “Rey del despecho”

Los conflictos familiares por las canciones de Darío Gómez alcanzan un nuevo nivel. Hernán Gómez, hermano del fallecido artista, confirmó que junto a sus hermanos Wilson y Nelson, iniciarán acciones legales contra Olga Lucía Arcila, exesposa del cantante, por la interpretación pública del repertorio del “Rey del despecho”.

¿Qué pasa con las regalías de Darío Gómez?

Según Hernán, la disputa se centra en el control de las presentaciones y las regalías generadas por los temas más populares del artista.

Argumentó que la exesposa habría buscado restringir exclusivamente a los hermanos la ejecución de estas canciones en conciertos, festivales y otros eventos, lo que afectó la continuidad de su carrera artística.

“Todo el mundo canta la música de Darío, pero las limitaciones son solo contra nosotros. Las regalías de nuestras interpretaciones serían para ella”, aseguró Hernán Gómez en una reciente entrevista radial.

El conflicto no solo involucra derechos de interpretación, sino también la intervención directa de Arcila con empresarios y organizadores de eventos.

De acuerdo con Hernán, la exesposa habría advertido que cualquier contratación de los hermanos podría derivar en acciones legales generando cancelaciones y pérdida de oportunidades laborales, según lo dijo para Tropicana.

Por lo que ha generado un impacto en la agenda de presentaciones de Hernán y sus familiares, quienes han visto limitadas sus actividades profesionales por la disputa en curso.

¿Cómo afecta la música de Darío Gómez a familiares y viuda?

La relación entre Hernán Gómez y la segunda exesposa del cantante: Olga Lucía Arcila se ha complicado aún más con la reciente emisión de la producción del Canal RCN inspirada en la vida del cantante.

Hernán cuestionó recientemente la versión que se presenta sobre la exesposa, asegurando que exagera su rol en la exitosa trayectoria del fallecido Darío Gómez.

Pese a la disputa, Hernán continúa lanzando nuevos sencillos y ofreciendo conciertos, mientras avanza los temas legales sobre las regalías de la música del fallecido ‘Rey del despecho’.

Este 2025 se cumplieron tres años desde la partida de Darío Gómez, quien dejó un enorme vacío entre los seguidores de la música popular tras fallecer a los 71 años por un infarto agudo de miocardio.