Hermano de Regio Clown rompió el silencio tras el fallecimiento del Dj junto a B-King

El joven se pronunció recientemente y conmovió al revelar cómo recordará a su fallecido hermano.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Hermano de Regio Clown se pronunció tras su muerte. Foto | Buen día Colombia.

El trágico fallecimiento de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, quienes eran conocidos artísticamente como B-King y Dj Regio Clown, continúan siendo motivo de conmoción no solo en Colombia, sino también en México, país en el que fueron hallados sus cuerpos.

¿Cómo reaccionó el hermano de DJ Regio Clown tras su fallecimiento?

Luego de que las autoridades de la región confirmaran que los cuerpos hallados correspondían a los dos colombianos, el hermano de Jorge Herrera se pronunció ante los hechos y lamentó la impactante noticia.

“Nos envían el reporte de que ya se encontró el cuerpo de Bayron, el cantante y de Jorge Luis Herrera, estamos haciendo toda la línea de investigación para que reconozcan el cuerpo de mi hermano, ya que yo me encuentro en Colombia”, fueron las palabras del joven en medio de una entrevista que concedió a Tele Pacífico.

En su momento, reveló que la familia estaba a la espera de poder comunicarse con la familia de Bayron, esto con el fin de poder confirmar si la información que circulaba en los medios de comunicación era verídica.

¿Qué dijo el hermano de DJ Regio Clown tras su fallecimiento?

De acuerdo con lo dicho por el joven, en el momento que se conoció del trágico desenlace, una persona que se encuentra en territorio mexicano les estaría ayudando desde allá para hacer el reconocimiento para así poder viajar lo más pronto posible a repatriar el cuerpo de su hermano.

Durante sus declaraciones, el hermano del Dj colombiano conmovió al mencionar cómo recordará a su hermano tras su partida, quien, según él, dejó huella al ser un hombre con mucho amor para dar a quienes lo rodeaban.

“Siempre lo voy a recordar alegre, con la energía que el siempre transmitía a las personas, con su felicidad, su sonrisa, salte aquí, salte allá, fuimos criados desde pequeños, ese es el recuerdo que ve voy a llevar de mi hermano”, señaló.

Cabe señalar que Regio Clown y B-King fueron hallados sin vida en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán. De acuerdo con lo informado por las autoridades de la región, los cuerpos de los colombianos estaban en costales y desm3mbrados.

