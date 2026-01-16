Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Lina Tejeiro reaccionó a participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos

Hermano de Lina Tejeiro le dedicó mensaje a Nicolás Arrieta tras la acogida que ha tenido en La casa de los famosos Colombia.

Lina Tejeiro y Nicolás Arrieta
Hermano de Lina Tejeiro habla de Nicolás Arrieta/Canal RCN

Andrés Tejeiro, hermano de Lina Tejeiro, se pronunció sobre la participación que ha tenido el influenciador Nicolás Arrieta en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo el hermano de Lina Tejeiro sobre Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

El hombre decidió compartir un video de Nicolás Arrieta en el que muestra algunas imágenes del creador de contenido en la competencia y en el que elogian al joven.

Lina Tejeiro apoya a Nicolás Arrieta

Tras repostear dicho contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, decidió dejar un mensaje en el que manifestó su felicidad al ver la gran acogida que está teniendo en el reality.

"Por fin están viendo el gran ser humano que eres", escribió sobre la publicación.

Cabe destacar que, Nicolás Arrieta es cercano a la familia de la actriz, quien además mostró su apoyo al influenciador desde que se confirmó su entrada al programa.

¿Nicolás Arrieta está sorprendiendo en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador Nicolás Arrieta, que fue el primer participante confirmado por votación del público para estar en La casa de los famosos Colombia, ha tenido una sorprendente acogida por parte de los seguidores del reality.

Nicolás Arrieta elogiado en la casa de los famosos colombia

En redes sociales se han vuelto virales varios momentos del creador de contenido por su espontaneidad logrando diversos elogios por sus ocurrencias y forma de ser en el programa.

Por ahora, no olvides que para seguir viendo lo que ocurre con Nicolás Arrieta y los demás participantes de La casa de los famosos Colombia puedes conectarte todas las noches a las 8 p.m. por la pantalla del Canal RCN y 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN.

Esta novela de la vida real sigue generando diversas opiniones en redes sociales sobre lo que está pasando entre los participantes, donde varios de ellos ya están en riesgo de salir y uno deberá abandonar la competencia este domingo 18 de enero, fecha en la que se llevará a cabo la primera gala de eliminación de esta tercera temporada que no para de cautivar.

