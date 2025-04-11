Hermana de Yina Calderón sorprendió al hacer confesión sobre Karina García: "Es la mejor"

Unas declaraciones de Leonela Calderón, hermana de Yina Calderón han empezado a viralizarse luego que revelara que para ella Karina García era la mejor y contar el porqué estaban agradecidas con ella.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

¿Qué dijo Leonela Calderón sobre Karina García en transmisión en vivo?

Las hermanas de Yina Calderón han empezado a ser reconocidas en la farándula nacional en el último año luego de la participación de la influenciadora en La casa de los famosos Colombia.

Una de las hermanas de Yina más conocidas es Leonela Calderón, quien se sabe es la 'mano derecha' de la exprotagonistas de novela.

Precisamente, las hermanas de Yina fueron tendencia recientemente por disfrazarse con Yina y Andrea Valdiri y recrear su enfrentamiento en Stream Fighters.

Leonela aprovechó su disfraz de Yina para hacer una transmisión en vivo y responderles preguntas a los seguidores de su hermana, una de ella fue sobre qué pensaban de Karina García y las diferencias que tenía con su hermana en reality internacional.

Leonela al ser indagada por la modelo antioqueña no dudó en revelar que para ella era "la mejor" y alguien a la que le tenía un gran cariño y respeto.

¿Karina es la mejor? Sí, ella es muy chimba, ella es bien.

Leonela Calderón se sinceró sobre Karina García. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Shakira Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¿Por qué las hermanas de Yina Calderón están agradecidas con Karina García?

Leonela Calderón fue sincera al decir que ella solo tenía buenos comentarios hacia Karina García y hasta respeto por todo lo que hizo por Yina cuando eran amigas.

La hermana de Yina Calderón aseguró que de su parte y la de sus hermanas nunca iban a escuchar una mala palabra hacia Karina García.

Nosotros no podemos odiar a una persona que fue tan especial con Yina en el programa, es imposible, nunca me van a escuchar a mí o a mis hermanas hablar mal de ella, simplemente hubo diferencias.

Leonela aprovechó el tema de Karina García para contar que el día de Stream Fighters se habían encontrado y ella las había saludo de la mejor manera.

Karina es muy buena persona, incluso el día del pesaje me saludó muy querida porque nosotros ya nos conocíamos.

Artículos relacionados Talento nacional Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Leonela Calderón reveló si está o no enamorada de Karina García

Las palabras de Leonela Calderón sorprendieron a varios internautas que estaban conectados con la transmisión en vivo y algunos aprovecharon para salir de dudas si a ella le gustaba o no Karina García.

Leonal fue directa al decir que aunque estimaba y admiraba a Karina García no le llamaba la atención a nivel personal, ya que no era prototipo de mujer de su gusto.

No es la clase de chica que me gustan, a mí gustan súper diferentes, que no tengan nada que ver con el medio.