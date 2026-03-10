Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez rindió homenaje al cantante en el lugar del siniestro | VIDEO

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, recordó al cantante con homenaje en el lugar del siniestro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el homenaje que la hermana de Yeison Jiménez realizó en el lugar de la tragedia
Así fue el homenaje que la hermana de Yeison Jiménez realizó en el lugar de la tragedia. (Foto Canal RCN).

Este martes 10 de marzo se cumplen dos meses de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo. Para rendir homenaje al artista y a las demás personas que perdieron la vida, Lina Jiménez, hermana del cantante, compartió imágenes de cómo luce el lugar que decoró en su memoria.

¿Cómo luce el lugar en el que Yeison Jiménez y su equipo de trabajo fallecieron dos meses atrás?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Jiménez, hermana del fallecido artista Yeison Jiménez, mostró un pequeño homenaje que realizó al cantante y a los cinco miembros de su equipo que murieron junto a él.

Amiga de Yeison Jiménez se sinceró en sus dos meses de muerte
Yeison Jiménez cumplió dos meses de muerte. (AFP: Raul ARBOLEDA)

En el audiovisual se puede apreciar cómo luce el lugar en el que ocurrieron los hechos, dejando en evidencia que ya no existen restos de la avioneta del artista, en la que perdieron la vida aquel 10 de enero de 2026.

Por el contrario, el sitio luce completamente despejado, a tal punto que no parece que allí haya ocurrido una tragedia en la que seis personas perdieron la vida.

Así mismo, Lina Jiménez mostró las coronas florales que instaló en el lugar, cada una con el nombre de las personas que murieron junto al cantante, además de una veladora blanca para cada uno de ellos.

¿Cuál fue el conmovedor mensaje con el que Lina Jiménez recordó a Yeison Jiménez?

Horas antes de compartir el emotivo video en el que mostró cómo luce actualmente el lugar en el que su hermano perdió la vida junto a cinco personas más, Lina Jiménez publicó una fotografía con el cantante. La imagen estaba acompañada de un mensaje en el que expresó cómo ha vivido su luto.

"Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre", escribió la joven, logrando conmover a varios seguidores del artista, quienes continúan recordándolo y enviando mensajes de apoyo a su familia en medio del difícil proceso de duelo que atraviesan tras su partida.

El emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida
El emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida. (Foto AFP: Rodrigo Varela).

 

