Hermana de Yeison Jiménez hizo desgarradora petición a tres meses de su muerte

A tres meses de la muerte de su hermano, el cantante de música popular Yeison Jiménez, Heidy Jiménez volvió a conmover en redes sociales al hacer una desgarradora petición que refleja el profundo dolor que aún enfrenta su familia tras la pérdida.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin reaccionó a eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

¿Cuál fue la desgarradora petición que hizo la hermana de Yeison Jiménez a tres meses de su muerte?

El pasado viernes 10 de enero se cumplieron tres meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció junto a otras cinco personas en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En medio de esta emotiva fecha, Heidy Jiménez, hermana del artista, compartió una fotografía junto a él en vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que la acompañó.

Artículos relacionados Talento internacional Karola es la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia: así fue su reacción

La joven hizo una desgarradora petición en la que expresó su anhelo de que el cantante se le aparezca en sus sueños. Además, manifestó cuánto lo extraña, especialmente por la forma en la que llenaba de alegría su hogar.

“Y pedirle por favor que no olvide aparecerse en mis sueños. Cada día te extrañamos más y más, aquí, como siempre, contagiándonos con tu alegría. Te amamos”, se lee en el mensaje que compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Vale la pena recordar que Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, justo después de abordar su avioneta en compañía de cinco miembros de su equipo en el aeropuerto de Paipa, Boyacá. La aeronave colisionó contra una vereda del sector apenas cuatro minutos después de iniciar su recorrido y posteriormente se incendió, lo que acabó con la vida de todos los tripulantes.

Artículos relacionados Talento nacional Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

Actualmente, el lugar se ha convertido en un espacio simbólico para los fanáticos, amigos cercanos y familiares del artista, quienes en los últimos meses lo han visitado para rendir homenaje.

Según se pudo apreciar en una reciente publicación de su mánager, el sitio permanece con arreglos florales, además de piedras en forma de corazón que contienen en su interior una cruz hecha con pedazos de madera.