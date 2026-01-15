Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

El homenaje a Yeison Jiménez sigue dando de qué hablar no por el evento y los artistas que asistieron, sino por las declaraciones de Giovanny Ayala sobre la despedida.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

En medio de los comentarios cruzados entre artistas del género popular, fue un miembro de su familia quien decidió intervenir directamente: su hermana, que reaccionó con fuerza a las declaraciones de Ayala.

La mujer utilizó sus redes sociales para responderle al cantante, luego de que este explicara por qué no asistió al evento y calificara el homenaje como un “circo”.

Sus palabras, lejos de ser conciliadoras, marcaron un límite claro y dejaron ver el malestar de la familia frente a lo que consideran un irrespeto hacia la memoria de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez contra Giovanny Ayala?

En un mensaje contundente, la hermana del cantante fallecido rechazó los señalamientos de Giovanny Ayala y aseguró que su ausencia en el homenaje no fue una simple decisión personal, sino consecuencia de no ser bienvenido a ningún espacio relacionado con Yeison Jiménez.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Además, cuestionó duramente sus intenciones y lo acusó de buscar protagonismo en un momento de duelo colectivo. Para ella, las declaraciones del artista no solo fueron innecesarias, sino ofensivas para la familia y para quienes participaron del homenaje con respeto.

“Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él. Después de toda la m1erda que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado. Oportunista”, escribió, un mensaje que rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas.

¿Por qué el homenaje de Yeison Jiménez terminó envuelto en polémica?

El homenaje, realizado el pasado 14 de enero, reunió a varios exponentes de la música popular con el propósito de despedir a Yeison Jiménez y honrar su trayectoria. Sin embargo, la ausencia de Giovanny Ayala llamó la atención de los seguidores y abrió la puerta a especulaciones.

Días después, el propio Ayala explicó que decidió no asistir porque, según él, este tipo de eventos suelen convertirse en espectáculos mediáticos. En sus palabras, comparó el homenaje con un “circo”, lo que generó rechazo inmediato entre artistas, seguidores y ahora también entre los familiares del cantante.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Ciro Quiñonez rompe el silencio y arremete contra Giovanny Ayala: “Yeison te odiaba”

Antes de que la hermana del cantante hablara, el artista Ciro Quiñonez ya había reaccionado a las palabras de Giovanny Ayala. Su respuesta fue directa y parecida a la de la hermana de Jiménez, al afirmar que Ayala no asistió porque no era bienvenido y que su relación con Yeison Jiménez era negativa.

Quiñonez aseguró que existían conflictos previos y comentarios desfavorables en vida del cantante, lo que explicaría —según él— el distanciamiento y la falta de respaldo dentro del gremio.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpt4 en vida con Yeison hablando muchas cosas de él, tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. he dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”, respondió el artista.

Estas declaraciones reforzaron la postura de la familia y dieron contexto a la reacción de la hermana de Yeison Jiménez, quien dejó claro que no permitiría que se cuestionara el homenaje ni la memoria de su hermano.