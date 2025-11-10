Hermana de Karol G se defendió por usar canción de Anuel AA: “¿Por qué les perjudicó tanto?”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, recibió críticas por compartir un video con una canción de su excuñado, Anuel AA, por lo que decidió aclarar el motivo de su publicación.

¿Por qué critican a la hermana de Karol G por usar música de Anuel AA?

A través de su cuenta personal, donde suma más de un millón de seguidores, Verónica suele compartir su día a día, momentos familiares y tiernas fotos junto a su pequeña hija, Sophie.

Recientemente hizo una publicación que generó una ola de críticas por parte de sus seguidores por usar la música de Anuel AA.

Recordemos que la reconocida cantante Karol G y el puertorriqueño Anuel AA mantuvieron una mediática relación sentimental que llegó a su fin en 2021. ‘La Bichota’ describió ese vínculo como una etapa “tóxica y difícil”, dejando entrever que la ruptura no fue sencilla para ella.

La hermana de Karol G responde a críticas por video con tema de Anuel AA (Foto: AFP)

Aunque al inicio se mostraban públicamente muy enamorados, su historia no concluyó en buenos términos. Ambos artistas aclararon que no hubo infidelidad, pero prefirieron mantener en reserva las verdaderas razones que los llevaron a separarse, dejando a sus fans con muchas especulaciones sobre lo que realmente ocurrió.

Luego de esto se generó una polémica cuando Anuel AA comenzó su relación en enero de 2022 con Yailin, la más viral quien es madre de uno de sus cuatro hijos, relación que también fue muy criticada.

Varias canciones de la paisa estuvieron inspiradas en esa relación que, sentimentalmente, fue muy fuerte para ella. “Ocean” y, según se presume, “Mi ex tenía razón”, también habrían estado dirigidas al puertorriqueño.

¿Qué dijo la hermana de Karol G por su publicación con música de Anuel AA?

A través de las historias de Instagram Verónica Giraldo hermana mayor de Karol G quien es influencer, maquilladora profesional y empresaria compartió un video explicando la razón por la cual colocó música de su excuñado.