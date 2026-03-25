Hermana de J Balvin compartió un alarmante mensaje de luto que preocupó a sus fans

Carolina Osorio, hermana del reconocido cantante colombiano J Balvin, preocupó a sus seguidores al compartir un confuso mensaje de luto en la noche de este miércoles 25 de marzo. La joven empresaria destacó lo efímero del tiempo y la importancia de no dejar para después lo que realmente importa en la vida cotidiana.

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¿Carolina Osorio, hermana de J Balvin, está de luto?

Durante la noche de este miércoles, Carolina Osorio compartió en sus historias de Instagram un confuso mensaje que alertó a sus seguidores y dividió opiniones. Aunque no mencionó estar de luto, sus palabras sí hicieron alusión a situaciones lamentables y a lo frágil que puede ser la vida.

Carolina Osorio, hermana de J Balvin, comparte mensaje que inquieta. (Foto AFP: Matt Winkelmeyer).

La empresaria destacó que esta semana había experimentado lo fugaz de la vida. Explicó que muchas veces las personas no son conscientes de que puede llegar un momento en el que no se alcanza a dar una despedida bien hecha.

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“Esta semana me golpeó de frente algo que uno siempre sabe… pero nunca quiere mirar: la vida se puede ir en cualquier momento. Sin aviso, sin despedidas bien hechas, sin tiempo para arreglar lo que quedó pendiente. Y uno sigue… como si todo fuera eterno, como si siempre hubiera otro día para decir ‘te amo’, para perdonar, para estar. Pero no siempre lo hay”, escribió Osorio.

También reflexionó sobre cómo dejamos algunas cosas para después, priorizando el orgullo, la prisa o lo que creemos urgente, en lugar de lo que de verdad importa.

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“Hoy me duele pensar en todo lo que dejamos para después, en las veces que elegimos el orgullo, el ruido, la prisa… en lugar de lo que de verdad importa. La vida no es larga, solo es profunda… si uno decide vivirla de verdad”, concluyó.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Carolina Osorio ante confuso mensaje de luto?

El mensaje de Carolina Osorio no pasó desapercibido entre sus seguidores. Muchos se mostraron preocupados, otros reflexivos y varios identificados con sus palabras al recordar que cada momento cuenta.

Comentarios como: "Me preocupó al principio, pero después me hizo reflexionar sobre mi día a día", "Se nota que viene de un lugar muy sensible", "¿Alguien sabe si J Balvin y su familia está bien?", "No puedes compartir ese mensaje y no decir si todo está bien o no en tu familia, amiga", fueron algunos de los que destacaron.