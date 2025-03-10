Hermana de B-King compartió emotiva foto de la “hija” del cantante junto a su tumba

El pasado jueves 2 de octubre se difundieron varias imágenes del emotivo homenaje que la familia y amigos cercanos de Bayron Sánchez, B-King, le rindieron para despedirlo tras su trágica muerte en territorio mexicano.

¿Cómo fue el funeral de B-King en Colombia?

La ceremonia se llevó a cabo en el cementerio Campos de Paz, en Medellín, y reunió a decenas de personas cercanas al cantante colombiano, hallado sin vida el pasado lunes 22 de septiembre a la orilla de una carretera en el Estado de México.

Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King. Foto | Buen día Colombia.

Aunque su madre y su hermana habían manifestado que sería una despedida para su círculo familiar, finalmente Stefanía Agudelo compartió en redes sociales la hora y fecha del funeral, lo que permitió que sus fanáticos también se acercaran a despedirlo.

En un ambiente de respeto y emotividad, asistentes se reunieron con globos blancos que fueron liberados al cielo, en un acto simbólico que representó el último adiós.

“A la cuenta de tres vamos a liberar estos globos y estas palomas, simbolizando la ascensión de su alma y su llegada al descanso eterno”, se escuchó durante la ceremonia.

De esta manera, entre lágrimas, globos y palomas blancas, familiares, amigos y fanáticos le dieron el último adiós al artista urbano.

¿B-King tenía una hija?

Vale la pena destacar que el cantante colombiano B-King nunca tuvo hijos biológicos. Sin embargo, adoptó a una perrita a la que llamó Riqueza y que acostumbraba a llamar “hija”.

Familiares y amigos hicieron sentido homenaje para despedir a B-King. Foto | Buen día Colombia.

Fue precisamente su mascota quien también participó de esta emotiva despedida, así lo mostró su hermana, Stefanía Agudelo por medio de una fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

En la instantánea se puede ver a la perrita posando sentada al lado del ataúd de B-King como un último acto de amor y despedida. “Su bebé hasta el final acompañándolo, los perros son nuestros ángeles”, escribió su hermana.

Por lo pronto, las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la muerte de B-King continúan avanzando.